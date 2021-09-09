16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Куйбышевская магистраль предложила ввести в школьные образовательные программы изучение правил личной безопасности на железной дороге Погрузка грузов на железной дороге в Самарской области выросла на 0,8% в январе-августе 2021 года В 2022 г. в районе ТЦ "Мега" построят новую транспортную развязку Из Самары открываются прямые рейсы в Египет Сызранский завод "Кардан" получил платиновый Знак качества

Экономика и бизнес

В новом логистическом почтовом центре Почты России и группы ВТБ в Самаре прошли первые тестовые запуски

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Логистический центр в Самаре (ЛПЦ) стал третьим хабом, построенным в рамках проекта "Национальные логистические технологии". Ранее в этом году состоялись технические запуски ЛПЦ в Новосибирске и Хабаровске. Проект реализуют Почта России и группа ВТБ в лице ВТБ Инфраструктурный Холдинг.

Инвестиции в строительство и оборудование самарского ЛПЦ составили 1,5 млрд рублей. Сейчас в терминале проходят пуско-наладочные работы. Выход центра на проектную мощность планируется в четвертом квартале 2021 г. После запуска ЛПЦ сроки доставки посылок и писем по Самарской области сократятся минимум на один день.

Центр в Самаре стал вторым по величине объектом почтовой инфраструктуры на территории Приволжского федерального округа. Площадь терминала составляет более 15 000 кв. метров. В сутки он может обрабатывать до 300 000 отправлений. Зона обслуживания нового ЛПЦ покрывает всю Самарскую область.

Технический запуск нового логистического центра посетили заместитель председателя правительства России, член совета директоров Почты России Дмитрий Чернышенко, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Почты России Максим Акимов.

"Логистический центр в Самаре — уже третий объект, который мы запускаем в этом году вместе с группой ВТБ. Для нас это очень важный инфраструктурный проект, который в перспективе позволит нам обеспечить быстрой доставкой все население страны. Уже сейчас работа новых ЛПЦ улучшает сроки обработки и помогает оптимизировать маршруты доставки внутрироссийской и международной почты. Когда проект будет полностью завершен, мы рассчитываем сократить сроки доставки онлайн-заказов и писем в крупные города страны до суток, а в областные центры — до трех дней", — отметил генеральный директор Почты России Максим Акимов.

"Логистичекская отрасль становится одним из ключевых направлений наших инвестиций. За счет роста E-commerce и E-grocery она получила дополнительный импульс для развития. Совместный проект с Почтой России по развитию ЛПЦ является для нас приоритетным: мы уже проинвестировали 5,8 млрд рублей, общие инвестиции со стороны ВТБ превысят 10 млрд рублей. Также мы развиваем собственное направление инвестиций в складскую недвижимость, формируя портфель высококлассных объектов", — отметил генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Олег Панкратов.

В здании терминала находятся производственные и административные зоны, зона курьерской доставки, почтовое отделение для корпоративных клиентов и склад. Почти все процессы автоматизированы, а сортировочные машины работают на базе собственного программного обеспечения Почты России. Это повышает качество и точность обработки почты и ускоряет доставку посылок до получателей.

АО "Национальные Логистические Технологии" (НЛТ) — совместное предприятие АО "Почта России" и Группы ВТБ. Его цель — построить по всей России сеть логистических центров (ЛПЦ), чтобы удовлетворить потребности российских и зарубежных игроков рынка онлайн-торговли и обеспечить быструю, качественную и доступную доставку товаров. Реализация проекта позволит сократить сроки доставки онлайн-заказов и писем в крупные города России до суток, а в областные центры — до трёх дней.

ЛПЦ будут отличаться уровнем автоматизации и масштабом. Центры первого уровня — это хабы с высокой степенью автоматизации процессов и возможностью осуществлять как импортно-экспортные операции по доставке посылок, так и доставку товаров из российских онлайн-магазинов со специально выделенных складских зон.

Второй уровень — ЛПЦ с автоматизированной сортировкой посылок и складскими зонами для хранения и обработки заказов. Они будут работать в городах с населением более 1 млн человек. Третий уровень ЛПЦ обеспечит сервис по доставке онлайн-заказов в населённых пунктах и областях с населением более 500 тысяч человек.

Первый и самый большой логистический центр открылся в марте 2021 г. в Новосибирской области. Инвестиции в строительство и оборудование центра составили 7,5 млрд рублей. В масштабах России этот хаб стал вторым по размеру после московского ЛЦ "Внуково" и первым по уровню автоматизации процессов. ЛПЦ имеет непосредственное примыкание к контрольной зоне аэропорта Толмачево, и через него сможет проходить до 25% всего почтового потока из стран Юго-Восточной Азии, Китая и Японии. Мощности комплекса позволяют обрабатывать до 1,5 млн писем и посылок в сутки.

В июле 2021 г. Почта России представила второй ЛПЦ в Хабаровске. Инвестиции в строительство и оборудование центра составили 2,2 млрд рублей. Терминал стал крупнейшим объектом инфраструктуры Почты России на Дальнем Востоке. Площадь центра составляет более 21 000 кв. метров. В сутки через него может проходить до 300 000 посылок и писем. На складе для интернет-торговли (фулфилмента) можно будет одновременно хранить до 700 000 единиц товаров и собирать до 9 500 заказов в сутки.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №21

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Kolpakov Roman 02 сентября 2021 19:20 Суд обязал Алексея Захарова выплатить "СМАРТСу" более 200 млн рублей

Захаров мошенник. Дополнительно считаю раздор будет создаваться при интегрировании продажных блогеров. И изначально Захаров вёл и ищет коррупционеров для поддержки его мошенническиз схем с целью уклонения от возврата займа. Интересно как он будет дальше действовать с целью продолжения уклонения от долговых обязательств?

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Фото на сайте

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3