В новом логистическом почтовом центре Почты России и группы ВТБ в Самаре прошли первые тестовые запуски

Логистический центр в Самаре (ЛПЦ) стал третьим хабом, построенным в рамках проекта "Национальные логистические технологии". Ранее в этом году состоялись технические запуски ЛПЦ в Новосибирске и Хабаровске. Проект реализуют Почта России и группа ВТБ в лице ВТБ Инфраструктурный Холдинг.

Инвестиции в строительство и оборудование самарского ЛПЦ составили 1,5 млрд рублей. Сейчас в терминале проходят пуско-наладочные работы. Выход центра на проектную мощность планируется в четвертом квартале 2021 г. После запуска ЛПЦ сроки доставки посылок и писем по Самарской области сократятся минимум на один день.

Центр в Самаре стал вторым по величине объектом почтовой инфраструктуры на территории Приволжского федерального округа. Площадь терминала составляет более 15 000 кв. метров. В сутки он может обрабатывать до 300 000 отправлений. Зона обслуживания нового ЛПЦ покрывает всю Самарскую область.

Технический запуск нового логистического центра посетили заместитель председателя правительства России, член совета директоров Почты России Дмитрий Чернышенко, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Почты России Максим Акимов.

"Логистический центр в Самаре — уже третий объект, который мы запускаем в этом году вместе с группой ВТБ. Для нас это очень важный инфраструктурный проект, который в перспективе позволит нам обеспечить быстрой доставкой все население страны. Уже сейчас работа новых ЛПЦ улучшает сроки обработки и помогает оптимизировать маршруты доставки внутрироссийской и международной почты. Когда проект будет полностью завершен, мы рассчитываем сократить сроки доставки онлайн-заказов и писем в крупные города страны до суток, а в областные центры — до трех дней", — отметил генеральный директор Почты России Максим Акимов.

"Логистичекская отрасль становится одним из ключевых направлений наших инвестиций. За счет роста E-commerce и E-grocery она получила дополнительный импульс для развития. Совместный проект с Почтой России по развитию ЛПЦ является для нас приоритетным: мы уже проинвестировали 5,8 млрд рублей, общие инвестиции со стороны ВТБ превысят 10 млрд рублей. Также мы развиваем собственное направление инвестиций в складскую недвижимость, формируя портфель высококлассных объектов", — отметил генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Олег Панкратов.

В здании терминала находятся производственные и административные зоны, зона курьерской доставки, почтовое отделение для корпоративных клиентов и склад. Почти все процессы автоматизированы, а сортировочные машины работают на базе собственного программного обеспечения Почты России. Это повышает качество и точность обработки почты и ускоряет доставку посылок до получателей.