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Кино Культура

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend-2021 расширяет программу фильмов, которые показывает в Самаре

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 12 по 20 октября в Самаре в девятый раз пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend - региональная версия московского Beat Film Festival. В этом году Beat Weekend расширяет программу: хиты последнего Beat Film Festival дополнят фильмы-победители Национального конкурса и премьеры короткометражек о российских предпринимателях, снятых благодаря совместному опен-коллу Beat Film Festival, генерального партнера фестиваля банка Точка и студии Stereotactic.

В программу Beat Weekend вошли 7 зрительских хитов Beat Film Festival - документальные фильмы о людях и явлениях, которые повлияли и продолжают влиять на современную культуру:

  • "Аалто" - биография великого финского архитектора Алвара Аалто;
  • "Майкл и его "джорданы" - история культовых кроссовок Air Jordan, созданных для баскетболиста Майкла Джордана;
  • "Лоран Гарнье: Электрошок" - личный взгляд на электронную революцию от ее пионера, продюсера и диджея Лорана Гарнье;
  • "Шрамы Али Булалы" - драма о легендарном скейтбордисте 1990-х, чью жизнь изменила страшная катастрофа;
  • "В поиске" - о том, как самые разные жители Нью-Йорка ищут любовь и секс в дейтинг-приложениях;
  • "Лепота" - исследование русской визуальной культуры от школы дизайна Bang Bang Education;
  • "Моби" - фильм-открытие Beat Weekend. Самый знаменитый электронный музыкант 1990-х максимально искренне рассказывает о своем творчестве, депрессии и поисках смысла жизни.

В день открытия фестиваля избранные фильмы программы также станут доступны онлайн на полке Beat Film Festival на платформе КиноПоиск HD, стратегического партнера фестиваля.

В программу Beat Weekend, помимо кинопоказов, также войдут специальные события, в том числе вечеринки и паблик-токи. Полное расписание событий будет объявлено позже.

Площадки и даты Beat Weekend в Самаре:

"Художественный" (12-20 октября);

"Cинема Парк Парк Хаус".

Расписание и билеты доступны на официальном сайте фестиваля beatfilmfestival.ru.

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Память народная, дорогого стоит!

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официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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