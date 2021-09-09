Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend-2021 расширяет программу фильмов, которые показывает в Самаре

С 12 по 20 октября в Самаре в девятый раз пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend - региональная версия московского Beat Film Festival. В этом году Beat Weekend расширяет программу: хиты последнего Beat Film Festival дополнят фильмы-победители Национального конкурса и премьеры короткометражек о российских предпринимателях, снятых благодаря совместному опен-коллу Beat Film Festival, генерального партнера фестиваля банка Точка и студии Stereotactic.

В программу Beat Weekend вошли 7 зрительских хитов Beat Film Festival - документальные фильмы о людях и явлениях, которые повлияли и продолжают влиять на современную культуру:

"Аалто" - биография великого финского архитектора Алвара Аалто;

"Майкл и его "джорданы" - история культовых кроссовок Air Jordan, созданных для баскетболиста Майкла Джордана;

"Лоран Гарнье: Электрошок" - личный взгляд на электронную революцию от ее пионера, продюсера и диджея Лорана Гарнье;

"Шрамы Али Булалы" - драма о легендарном скейтбордисте 1990-х, чью жизнь изменила страшная катастрофа;

"В поиске" - о том, как самые разные жители Нью-Йорка ищут любовь и секс в дейтинг-приложениях;

"Лепота" - исследование русской визуальной культуры от школы дизайна Bang Bang Education;

"Моби" - фильм-открытие Beat Weekend. Самый знаменитый электронный музыкант 1990-х максимально искренне рассказывает о своем творчестве, депрессии и поисках смысла жизни.

В день открытия фестиваля избранные фильмы программы также станут доступны онлайн на полке Beat Film Festival на платформе КиноПоиск HD, стратегического партнера фестиваля.

В программу Beat Weekend, помимо кинопоказов, также войдут специальные события, в том числе вечеринки и паблик-токи. Полное расписание событий будет объявлено позже.

Площадки и даты Beat Weekend в Самаре:

"Художественный" (12-20 октября);

"Cинема Парк Парк Хаус".

Расписание и билеты доступны на официальном сайте фестиваля beatfilmfestival.ru.