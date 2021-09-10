16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд не стал рассматривать иск не желающих прививаться самарцев к главному санитарному врачу региона В детскую поликлинику на ул. Революционной вернут педиатров В больницах региона увеличат количество коек для больных коронавирусом Сотрудники АвтоВАЗа получают по 3 тыс. руб. за прививку от коронавируса Прокуратура нашла в самарской аптеке лекарства с истекшем сроком годности

Здравоохранение Общество

В Самарской области развивают экспорт медицинских услуг

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Вопросы вывода на зарубежные рынки производителей медицинских услуг — одно из направлений программы Стратегии лидерства, созданной по поручению губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей Самарской области. На днях в региональном центре "Мой бизнес" обсудили развитие экспорта услуг в сфере здравоохранения.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В обсуждении под председательством заместителя председателя областного правительства Натальи Катиной приняли участие представители министерства здравоохранения Самарской области, министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, а также предприниматели, представители медицинских учреждений и общественных объединений.

Участники совещания смогли задать вопросы и получить ответы по широкому кругу проблем, связанных с перспективами развития экспортной деятельности в сфере медицинского туризма.

"В Самарской области создан целый комплекс мер поддержки потенциальных и действующих экспортеров. Специалисты регионального Центра поддержки экспорта готовы проконсультировать по любому вопросу внешнеэкономической деятельности: выбора страны для поставок, поиска зарубежных партнеров, перевода презентационных материалов на иностранные языки, участия в международных выставках и многих других. С этого года мы запустили комплексные услуги, позволяющие предпринимателю получить сразу несколько мер поддержки в зависимости от своего запроса и быстрее получить результат. Среди клиентов центра есть и поставщики медицинских услуг, которые успешно осваивают внешнеэкономическую деятельность при поддержке региона", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал присутствующим о механизмах развития экспорта медицинских услуг, оценке перспектив этого направления и препятствиях, существующих на пути экспортеров, а также способах решения проблемных вопросов.

Участники также затронули тему медицинского туризма. О его отдельных аспектах рассказал зампред Общественной палаты Самарской области Константин Титов.

По итогам совещания принято решение о создании рабочей группы по вопросам экспортной деятельности в сфере здравоохранения при министерстве здравоохранения Самарской области с участием бизнес-сообщества.

Гид потребителя

Последние комментарии

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Николай Николаевич 01 июня 2021 10:21 В Самарской области 400 тыс. жителей привиты от COVID-19

((((

Николай Николаевич 01 июня 2021 10:18 Жители Хрящевки прошли вакцинацию в мобильном комплексе

Очередная реклама вакцинации ((((

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3