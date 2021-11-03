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Полуостров Копылово вошел в тройку победителей голосования "Сокровища России" от National Geographic

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полуостров Копылово Самарской области занял третье место в номинации "Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт" онлайн-голосования "Сокровища России" , которое проводил журнал National Geographic Traveler .

Фото: https://russia.nat-geo.ru

"Сокровища России" - онлайн-голосование, посвященное туристическим возможностям нашей страны. Проект поможет не только определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты, но и открыть новые точки на туристической карте России. Всего в проекте 10 номинаций. 

За Копылово проголосовало 12% читателей. На первом месте в этой номинации - Белокуриха Алтайского края с 24%, на втором - Зеленоградск, он набрал 22% голосов.

Полуостров Копылово находится на Волге и входит в территорию города Тольятти. Это место отдыха и проведения культурно-спортивных мероприятий. На территории расположены многочисленные базы отдыха, песчаные пляжи. С правого берега полуострова открывается вид на Жигулевские горы и здание Жигулевской ГЭС. Левый берег выходит на канал, по которому проходят шлюзующиеся через плотину ГЭС суда.

В раздел "Культурно-исторический объект" от Самарской области попал историко-культурный комплекс в с. Ширяево, правда, за него проголосовал лишь 1% читателей.

В "Народном промысле" - важнейшие изделия народного творчества, отражающие культуру и традиции, - "Домовая резьба". В конце XIX - начале XX веков в некоторых районах Самарской губернии художественная резьба получила большое развитие. Так называемая домовая резьба украшала постройки в приволжских селениях Самарской Луки. Деревянной резьбой украшали карнизы фронтонов, слуховые окна, фризовые доски, наличники и ставни окон, крыльцо, ворота, калитки. Она стала неизменной спутницей архитектуры крестьянского и городского жилища. Номинант получил 1% голосов. 

https://russia.nat-geo.ru

За луково-рыбный пирог по-самарски в номинации "Национальная кухня" проголосовали также 1% респондентов. "В Самаре уважают рыбалку и разнообразные блюда из речной рыбы. Сохранились в регионе традиции приготовления луково-рыбного пирога. Этот сытный закрытый пирог готовят с начинкой из речной рыбы, лука и заливают яйцом. Для его приготовления принято использовать особый вид песочного теста. Пирог особенно хорош в холодном виде", - говорится в описании на сайте.

В номинацию "Общественное пространство" от Самарской области вошла набережная, за нее отдали 2% голосов.

Уникальный заповедник, национальный парк, заказник или иной, даже не обладающий природоохранным статусом, но выдающийся объект - "Природный объект" - "Жигулевский заповедник им. И.И.Сапрыгина". Здесь встречаются представители флоры и фауны степной, лесной и даже тундровой зон, распространены эндемичные и реликтовые виды, сохранившиеся с прошлых геологических эпох. Флора растений заповедника представлена 997 видами. Среди млекопитающих максимальным разнообразием отличаются грызуны и летучие мыши, их в заповеднике 14 видов. Среди мышевидных грызунов самыми популярными являются рыжая полевка, желтогорлая и малая лесная мышь. 2% голосов. 

Речной круиз "Путешествие в волжский Афон" набрал 1% голосов в номинации "Речной и морской круиз". "Сказочный вид открывается всем проплывающим по Волге вдоль Самарской Луки: на самом берегу между Жигулевскими горами перед путешественниками предстает Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь. Блестят на солнце купола, сияет белизной старинный храм, а черепичные крыши напоминают о греческих и византийских архитектурных традициях", - так описан на сайте проекта монастырь в с. Винновка. 

Международный этноисторический фестиваль "Русь. Эпоха объединения", который проходит в одном из предполагаемых мест, где 18 июня 1391 г. произошло одно из крупнейших сражений Средневековья - битва двух великих полководцев Тимура и Тохтамыша, не набрал ни одного голоса. Он был представлен в номинации "Традиционный праздник".

Пеший маршрут (как правило, размеченный и оборудованный указателями) для походов - хайкинга и горного трекинга, природный или тематический - "Туристическая тропа". От Самарской области в номинацию вошел Царев курган и ему досталось 2% голосов. 

В разделе "Экскурсионный маршрут", где описаны тематические маршруты (короткие или длинные, общие или тематические, не зависящие от типа выбранного транспорта) вошел конно-верховой маршрут "Усинский курган". "Многими тайнами и легендами овеян этот курган. Согласно легенде, именно здесь Степан Разин спрятал легендарные два ведра с золотом. На кургане жили отшельники в кельях, фундаменты которых сохранились до сих пор. Много интересного и удивительного можно узнать, посетив Усинский курган. Маршрут проходит по урочищу Степное Поле, затем дорога ведет в лес. До подножия горы группа добирается на конях, далее пешеходная экскурсия по Усинскому кургану". Однако за него проголосовал лишь 1% читателей.

 

 

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Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

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