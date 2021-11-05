Очередной антирекорд: коронавирус нашли у 1610 жителей Самарской области

В Самарской области за минувшие сутки вновь выявлено рекордное количество жителей, заболевших коронавирусом, - за 4 ноября диагноз был подтвержден у 1610 человек (днем ранее - у 1603). С начала пандемии инфекцию нашли у 141048 жителей региона.
Умерло за сутки от коронавируса 27 человек. С начала пандемии скончалось 4762 жителя Самарской области.
Выздоровело за 4 ноября 968 человек, с начала пандемии - 106420.
По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в Самарской области достиг 49,5%. Вакцинацию первым компонентом прошли более 1,5 млн человек, полную вакцинацию - 1,44 млн.
Ранее научный руководитель ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения" Минздрава России Владимир Стародубов, находящийся в Самарской области с делегацией Министерства здравоохранения РФ, рекомендовал продлить в регионе режим нерабочих дней.
"Некоторые субъекты России хотят продлить нерабочие дни. Конечно, если предоставить такую возможность хотя бы на день-два, у нас разрыв эпидпроцесса был бы побольше. Если дополнительные нерабочие дни дадите - они будут передышкой", - отметил он.
Напомним, режим нерабочих дней был введен с 25 октября на фоне сложной эпидситуации.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.