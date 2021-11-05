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Здравоохранение Общество

Очередной антирекорд: коронавирус нашли у 1610 жителей Самарской области

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за минувшие сутки вновь выявлено рекордное количество жителей, заболевших коронавирусом, - за 4 ноября диагноз был подтвержден у 1610 человек (днем ранее - у 1603). С начала пандемии инфекцию нашли у 141048 жителей региона.

Фото: samregion.ru

Умерло за сутки от коронавируса 27 человек. С начала пандемии скончалось 4762 жителя Самарской области.

Выздоровело за 4 ноября 968 человек, с начала пандемии - 106420.

По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в Самарской области достиг 49,5%. Вакцинацию первым компонентом прошли более 1,5 млн человек, полную вакцинацию - 1,44 млн.

Ранее научный руководитель ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения" Минздрава России Владимир Стародубов, находящийся в Самарской области с делегацией Министерства здравоохранения РФ, рекомендовал продлить в регионе режим нерабочих дней.

"Некоторые субъекты России хотят продлить нерабочие дни. Конечно, если предоставить такую возможность хотя бы на день-два, у нас разрыв эпидпроцесса был бы побольше. Если дополнительные нерабочие дни дадите - они будут передышкой", - отметил он.

Напомним, режим нерабочих дней был введен с 25 октября на фоне сложной эпидситуации.

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ужас

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Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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