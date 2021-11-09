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Губернатор Власть и политика

Instagram-аккаунт Дмитрия Азарова заблокирован

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 ноября, Instagram заблокировал аккаунт губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Причина пока не ясны, но решение могло быть вызвано большим количеством жалоб, поступавших от противников введения системы коронавирусных QR-кодов.

В департаменте информационной политики администрации губернатора сообщили, что причины сбоя выясняются, в службу поддержки социальной сети Instagram направлены все необходимые запросы, ответ на которые должен быть дан в течение суток.

"Официальную информацию о деятельности губернатора можно найти на сайте правительства региона, официальных страницах "Самарская область" в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, а также мессенджерах Viber и Telegram", - добавили в департаменте.

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