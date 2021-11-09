Instagram-аккаунт Дмитрия Азарова пытались взломать

Причиной блокировки Instagram-аккаунта губернатора Самарской области Дмитрия Азарова стала попытка взлома. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора. Сейчас доступ к странице восстановлен.
"Причиной временного сбоя в его работе стала попытка взлома @azarov.life, в связи с чем система автоматически приостановила действие аккаунта. После обращения в службу поддержки его работа была восстановлена", - заявили в департаменте.
Напомним, Instagram заблокировал аккаунт Дмитрия Азарова 8 ноября.
Последние комментарии
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно
и правильно