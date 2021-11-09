Instagram-аккаунт Дмитрия Азарова пытались взломать

Причиной блокировки Instagram-аккаунта губернатора Самарской области Дмитрия Азарова стала попытка взлома. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора. Сейчас доступ к странице восстановлен.

"Причиной временного сбоя в его работе стала попытка взлома @azarov.life, в связи с чем система автоматически приостановила действие аккаунта. После обращения в службу поддержки его работа была восстановлена", - заявили в департаменте.

Напомним, Instagram заблокировал аккаунт Дмитрия Азарова 8 ноября.