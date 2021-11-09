В прямом эфире ГТРК "Самара" губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал взлом собственного аккаунта в Инстаграм, произошедший в понедельник, 8 ноября.

"Была попытка взлома Инстаграма. Враг не дремлет! Но хочу сказать, что сервисные службы этой сети отработали, и взлом был предотвращен. На какое-то время аккаунт мой был заблокирован, но потом (достаточно быстро, кстати) была проведена проверка безопасности, и работа аккаунта восстановлена. За что спасибо всем, кто в этом участвовал ", - поблагодарил губернатор.

Дмитрий Азаров предположил, что попытка взлома была осуществлена сторонними хакерами.

"Есть люди деструктивные, которые чего-нибудь хотят сломать в нашем регионе. В основном это люди не из нашего региона, которые пытаются это сделать иной раз", - объяснил свою точку зрения Дмитрий Азаров.

Напомним, причиной блокировки Instagram-аккаунта губернатора Самарской области Дмитрия Азарова стала попытка взлома, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора. Сейчас доступ к странице восстановлен.