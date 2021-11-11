16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарскую область посетило более чем 1,5 млн туристов Уже более чем 1,5 млн туристов посетили Самарскую область в этом году Полуостров Копылово вошел в тройку победителей голосования "Сокровища России" от National Geographic Семь достопримечательностеей Самарской области вошли в число номинантов National Geographic Traveler 13 участников от Самарской области вышли в финал RussianEventAwards

Туризм Общество

Самарскую область посетило более чем 1,5 млн туристов

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 84
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская область - один из регионов России с высоким туристическим потоком. В конце июля в области зафиксирован рекорд по количеству туристов, посетивших наш регион за последние 10 лет, - более 1 млн человек. По итогам девяти месяцев эта цифра возросла до 1,5 млн.

Растущая привлекательность региона для туристов - результат планомерной работы областного правительства по продвижению туристических ресурсов и реализации задач, поставленных губернатором Дмитрием Азаровым, и в государственной программе "Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области" на 2015-2025 годы".

"В 2021 г. состоялся ряд значимых мероприятий по продвижению туристских возможностей Самарской области. Мы рассказали о регионе в Екатеринбурге, Уфе, Тюменской, Пермской областях. В этом году мы приняли участие в международных туристических выставках "MITT" и "Интурмаркет", Международном форуме-выставке "ОТДЫХ Leisure" 2021, в онлайн-выставке "Знай наше: лето-2021", на этих площадках мы активно рекламировали возможности отдыха в Самарской области, - отметил заместитель министра - руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов. - Кроме того, мы стараемся рекламировать наш регион посредством размещения информации на медиафасадах в регионах, активно используем рекламу в аэроэкспрессах и сапсанах, размещаем информацию в федеральных профильных СМИ, в том числе в бортовых журналах авиакомпаний Аэрофлот, S7, R- FLIGHT. Активно используем и механизм продвижения через федеральные телеканалы, только в этом году было отснято 11 тревел передач и сюжетов о Самарской области, которые транслируются на федеральных каналах. Так же активно в этом году мы использовали продвижение туристических возможностей региона через федеральных и региональных туроператоров. За период с июля по сентябрь 2021 г. в регионе побывало более 50 представителей туристических компаний, который формируют туры в Самарскую область".

Так, в период с января по сентябрь 2021 г. туристский поток на территории Самарской области составил более 1592000 человек и вырос на 21,7% по отношению к аналогичному периоду 2020 года.

Объем трат туристов на территории Самарской области в период с января по сентябрь 2021 г. вырос на 46,1% по отношению к периоду с января по сентябрь 2020 года и составил 6,246 млрд рублей.

С января по сентябрь 2021 г. выделяются ТОП-10 регионов, из которых приехали туристы: Оренбургская, Ульяновская, Саратовская Нижегородская, Свердловская области, Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Республика Башкортостан.

Большинство приезжих туристов с января по сентябрь 2021 г. - женщины (57,8%), мужчин 42,2%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

В Ширяево состоялся 11-й фестиваль "Жигулевская вишня"

В Ширяево состоялся 11-й фестиваль "Жигулевская вишня"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5