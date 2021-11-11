Самарскую область посетило более чем 1,5 млн туристов

Самарская область - один из регионов России с высоким туристическим потоком. В конце июля в области зафиксирован рекорд по количеству туристов, посетивших наш регион за последние 10 лет, - более 1 млн человек. По итогам девяти месяцев эта цифра возросла до 1,5 млн.

Растущая привлекательность региона для туристов - результат планомерной работы областного правительства по продвижению туристических ресурсов и реализации задач, поставленных губернатором Дмитрием Азаровым, и в государственной программе "Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области" на 2015-2025 годы".

"В 2021 г. состоялся ряд значимых мероприятий по продвижению туристских возможностей Самарской области. Мы рассказали о регионе в Екатеринбурге, Уфе, Тюменской, Пермской областях. В этом году мы приняли участие в международных туристических выставках "MITT" и "Интурмаркет", Международном форуме-выставке "ОТДЫХ Leisure" 2021, в онлайн-выставке "Знай наше: лето-2021", на этих площадках мы активно рекламировали возможности отдыха в Самарской области, - отметил заместитель министра - руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов. - Кроме того, мы стараемся рекламировать наш регион посредством размещения информации на медиафасадах в регионах, активно используем рекламу в аэроэкспрессах и сапсанах, размещаем информацию в федеральных профильных СМИ, в том числе в бортовых журналах авиакомпаний Аэрофлот, S7, R- FLIGHT. Активно используем и механизм продвижения через федеральные телеканалы, только в этом году было отснято 11 тревел передач и сюжетов о Самарской области, которые транслируются на федеральных каналах. Так же активно в этом году мы использовали продвижение туристических возможностей региона через федеральных и региональных туроператоров. За период с июля по сентябрь 2021 г. в регионе побывало более 50 представителей туристических компаний, который формируют туры в Самарскую область".

Так, в период с января по сентябрь 2021 г. туристский поток на территории Самарской области составил более 1592000 человек и вырос на 21,7% по отношению к аналогичному периоду 2020 года.

Объем трат туристов на территории Самарской области в период с января по сентябрь 2021 г. вырос на 46,1% по отношению к периоду с января по сентябрь 2020 года и составил 6,246 млрд рублей.

С января по сентябрь 2021 г. выделяются ТОП-10 регионов, из которых приехали туристы: Оренбургская, Ульяновская, Саратовская Нижегородская, Свердловская области, Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Республика Башкортостан.

Большинство приезжих туристов с января по сентябрь 2021 г. - женщины (57,8%), мужчин 42,2%.