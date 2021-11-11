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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Аккаунты в соцсетях становятся прибыльнее традиционных магазинов

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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40% россиян постоянно используют социальные сети, в них они проводят в среднем по два с половиной часа ежедневно. 39 миллионов сограждан — это более трети страны, ищут информацию о товарах или услугах, которые они хотят приобрести, не в поисковых системах, а в VK, Instagram, Facebook или Youtube и совершают хотя бы одну покупку в год*. Этот факт открывает новые перспективы для малого и среднего бизнеса. Теперь предприниматель с соседней улицы может развить свое дело до межрегионального и даже мирового масштаба, и многие так и поступают. Все герои этой статьи живут в разных городах Приволжья, специально не учились работать с социальными сетями и "пилить контент", действовали методом проб и ошибок, но сейчас они получают заказы со всей России и готовы поделиться своими вдохновляющими историями.

Фото: предоставлено Tele2

Ароматы для Соединенных Штатов

Instagram — это уникальный симбиоз сарафанного радио и красивой, продающей картинки, уверена предприниматель Анна Бахтеева из Казани. Ее бизнес опровергает правило торговли, что выбор места — это уже половина успеха. У Анны сложная ниша: эксклюзивные ароматы, косметика для ухода за лицом и телом и шоурум в спальном районе Казани, главная витрина — в социальных сетях, аккаунт Bainita она ведет сама.

"Головная боль любого предпринимателя — так называемая "проходимость". Сколько человек проходит через торговую точку каждый день, мне уже не так важно. Мой бизнес держится на Instagram. Я никогда не смотрю, что делают конкуренты. Подсматривая за остальными, ты точно никогда не будешь номером один", — уверена Анна.

В период прошлогодних ограничений поток заказов в аккаунте вырос втрое. Предприниматель работала из дома, рассказывала об ароматах, снимала видео и всерьез задумывалась, стоит ли по-прежнему арендовать помещение для магазина, если онлайн приносит хороший доход. По подсчетам Анны, без Instagram у нее бы не было 80% покупателей, сейчас солидные посылки с косметикой отправляются в Европу и США.

"Правильные тексты, красивые рилсы и фото в совокупности позволяют получить хорошую прибыль, но здесь также в приоритете оперативность ответа, а значит нужен качественный интернет. Важно быстро залить контент, выложить сторис, ответить на сообщение, пока клиент не ушел из аккаунта", — поясняет Анна Львова. Также девушка создала в аккаунте подборки с отзывами о товарах и собирает их ежедневно. Это бесценный источник информации и секретное оружие против конкурентов.

Фотоджунгли Антона Афанасьева

Антон Афанасьев более трех лет занимается комнатными растениями, делает флорариумы на заказ, декоративные гербарии и подвесные композиции, проводит мастер-классы. Бизнес вырос из постоянных попыток купить уже взрослое красивое растение, но флора из гипермаркетов стремительно гибла дома несмотря на все усилия. Тогда Антон открыл свой магазин в Нижнем Новгороде, но чуть раньше начал вести бизнес-аккаунт.

Продвигать подобный товар удобнее через социальные сети, очень многое зависит от визуальной составляющей, считает основатель проекта. Поэтому упор он сделал именно на Instagram и не прогадал. В этой социальной сети наиболее активны женщины, они же неравнодушны к цветам. "Покупатели в онлайн более решительные, до 90% заказов сейчас приходит через аккаунт. В Instagram есть уже готовые инструменты, которые может освоить любой более-менее смышленый человек, и не надо тратиться ни на какого SMM-менеджера — для малого бизнеса достаточно того, что предлагает сама платформа. Контент дозируем, есть посты с полезной информацией, также стараемся устраивать giveaway (розыгрыш приза) каждые 10-12 дней, это позволяет не только удержать людей в подписках, но и привлекает новых. Здесь все в абсолютном выигрыше", — считает предприниматель.

Сейчас в аккаунте его магазина Botanicum 12,6 тысяч подписчиков, шоурум с пальмами и разнообразными цветам в горшках, декоративными корягами и ромашками в стекле работает 2-3 раза в неделю, а заказы из интернета приходят каждый день. По наблюдениям Антона Афанасьева, летом, когда растения можно пересылать по России, прибыль увеличивается на 15% благодаря клиентам из других городов. Фото и видео из аккаунта доказывают, как педантично и умело студия работает с растениями. Так приходят крупные заказы на "озеленение" интерьеров.

Видео как обоснование цены

Брутальный Никита Ившин, основатель и руководитель мебельной компании VashLoft, держит сайт больше для статуса. В Кирове у бренда большой офис в бизнес-центре, но 90% заказов приходят из других городов России в аккаунт Instagram. Никита уверен, сайт — это только визитка, социальные сети помогают выйти на свою целевую аудиторию в течение нескольких месяцев, получить живую клиентскую базу, продавать больше и эффективно работать с возражениями.

"У нас стоимость мебели чуть выше среднерыночной, есть сегмент премиум, поэтому часто слышим вопросы, можно ли сделать дешевле, — рассказывает Никита Ившин. — Однажды одному из клиентов во время замеров я показал видео проектирования и производства, насколько трудоемкую и сложную работу мы делаем. Он был поражен и сказал, что теперь ценность нашего продукта для него гораздо выше, более того, теперь он смело может рассказать, какую крутую мебель для него сделали. Мы стали размещать в блоге видео о создании продукции и вопросы о цене стали задавать реже. Вообще на хорошие любительские фото и видео, без профессионального света и монтажа, отклик всегда лучше. Важно, чтобы они были именно живыми и настоящими".

Сейчас у VashLoft более 280 000 подписчиков. По словам руководителя мебельной компании, в 2017 году он серьезно вложился в продвижение аккаунта в социальных сетях. В честь пятилетия студии целый месяц предприниматель дарил подписчикам предметы интерьера собственного производства на общую сумму около полумиллиона рублей плюс 300 тысяч потратили на таргетинг-рекламу. За месяц в группу пришли 150 тысяч человек, не фейковые аккаунты, живые люди и активная клиентская база. Заказы в первый месяц после розыгрыша покрыли все расходы с лихвой, проведенная почти 4 года назад акция до сих пор приносит плоды.

В связи с активным ростом интереса к социальным сетям у малого и среднего бизнеса, Tele2 дополнила корпоративные тарифы новыми возможностями для модемов и роутеров. Предпринимателям-абонентам линейки "Мой бизнес для интернета" теперь доступны услуги "Безлимитный Instagram" или "Безлимитный TikTok". При этом непотраченный трафик по-прежнему переносится на следующий месяц. Закачивать видео, делать подборки отзывов и сторис с интересным дизайном и размещать в аккаунте компании в режиме нон-стоп, а значит развивать свой бизнес не расходуя гигабайты, стало еще проще. Так предприниматели смогут всегда оставаться в сети, быть на связи со своими клиентами и открывать новые возможности для своего дела.

*По данным отчетов We Are Social и Hootsuite о состоянии цифровой сферы Global Digital 2021

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