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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поручил организовать круглосуточное патрулирование в Подгорах для защиты от пожаров

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 ноября, на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве обсудили ситуацию с пожарами в с. Подгоры Волжского района. Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу организовать там круглосуточное патрулирование, чтобы предотвратить новые возгорания.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Напомним, на прошлой неделе в прямом эфире к губернатору за помощью обратились жители села, сообщив о том, что на территории населенного пункта продолжается серия поджогов. От огня пострадало 14 домов. Дмитрий Азаров тогда сообщил местным жителям, что обязательно разберется в ситуации и меры для того, чтобы обезопасить поселок от поджигателей, будут приняты.

По информации главы Волжского района Евгения Макридина, все сгоревшие дома были нежилыми и не эксплуатировались более 3 лет. На сегодня заявление о поджогах поступило в органы внутренних дел только по двум домам.

Руководитель ГУ МВД по Самарской области Олег Бойко доложил, что вероятнее всего причиной пожаров в Подгорах является поджог. "С 23 октября там был выставлен пожарный пост. Время дежурства поста плавающее, постоянно меняется. Мы считаем, что пожары устраивает человек, который следит за работой пожарного поста. Последний пожар произошел буквально сразу после того, как служебная машина в два часа ночи уехала на дозаправку", — сообщил Олег Бойко.

Губернатор поручил главе Волжского района выставить круглосуточные посты из числа добровольцев и сотрудников администрации и контролировать ситуацию.

"Если бы у вас была координация с пожарной службой, то в период, когда машина уехала на дозаправку, территория была бы прикрыта патрулированием, — обратился губернатор к главе Волжского района. — Сколько еще домов должно сгореть, чтобы поймали поджигателя? Люди беспокоятся, что заброшенные дома сжигает, а дальше этот преступник возьмется за жилые. Работа следственных, правоохранительных органов не отменяет необходимости патрулирования. У вас ситуация, близкая к чрезвычайной. Люди напуганы, исправляйте ситуацию. Необходимо защитить имущество и жизни людей", — поставил задачу Дмитрий Азаров.

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