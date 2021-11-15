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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров о темпах распространения коронавируса: "Есть предпосылки выйти на плато"

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории региона.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки выявлено 1789 новых случаев заболеваний COVID-19. Наибольший прирост отмечается в возрастных группах 50-64 лет и от 65 и старше. Если говорить в разрезе профессиональных групп, то распространение инфекции выше в сфере услуг.

"Если по другим отраслям (офисные работники, торговля, промпредприятия) цифры ближе к средним областным показателям, то в сфере услуг у нас превышение в три-четыре раза, - отметил губернатор, обращаясь к участникам заседания оперштаба. - Поэтому всем главам муниципальных образований, коллегам, партнерам, контрольно-надзорным органам нужно сконцентрировать внимание на сфере услуг. Надо усилить здесь меры: еще раз вместе с санитарными врачами объяснить необходимость соблюдения санитарных норм, посмотреть, что не так, подсказать, нацелить на то, чтобы поправить ситуацию".

Несмотря на это, "нерабочие дни дали положительный эффект". По данным Роспотребнадзора за прошедшую неделю отмечается снижение темпов прироста заболеваемости и стабилизация показателей, но пока на высоких цифрах. В трех возрастных группах до 1 года, 7-14 и 15-17 лет наблюдается снижение темпов распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, на протяжении последних четырех недель в регионе фиксируется снижение заболеваемости ОРВИ. За три недели сократилось количество заболевших внебольничной пневмонией. При этом видно, как замедляются темпы прироста заболевших COVID-19. Об этом свидетельствует коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он равен 1,02.

При этом свободный коечный фонд сегодня составляет 29%. Из созданных в госпиталях 8472 коек занято 6012.

"Такие прогностические показатели крайне важны и крайне позитивны. Они говорят, что мы на правильном пути. Эту тенденцию очень важно удержать. Есть предпосылки выйти на плато, но пока только предпосылки, - акцентировал Дмитрий Азаров. - Если мы не закрепим результат и не продолжим систему совершенствования контроля, администрирования, внимательного отношения ко всем наиболее уязвимым категориям граждан, то мы результат не закрепим. Это очевидно".

Дмитрий Азаров поручил главам муниципальных районов области особое внимание уделять людям старшего поколения: "Необходим персональный подход!" Нужно усилить разъяснительную работу о важности соблюдения санитарных норм и вакцинации.

Гид потребителя

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