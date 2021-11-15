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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Нужно растить профессиональные местные кадры по всем направлениям"

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 ноября, губернатор Дмитрий Азаров на оперативном совещании с региональным кабмином обсудил вопрос о ходе реализации проекта "Единый региональный конкурс Самарской области".

"Через 2 дня заканчивается первый этап, который стартовал 18 ноября. К сожалению, не все органы исполнительной власти приняли активное участие. На данный момент получено 232 заявки на участие", — сообщила руководитель департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области Наталья Баландина и призвала активнее подключиться к работе по регистрации конкурсантов.

На втором этапе конкурса, который стартует 22 ноября и завершится 6 декабря, пройдет тестирование, решение кейсов, связанных с проблематикой государственного и муниципального управления. Финал, где состоится защита конкурсных работ, запланирован на 14 декабря.

По итогам конкурса будет сформировано сообщество специалистов, обладающих важнейшими характеристиками: высоким потенциалом, лидерскими качествами, организационными способностями и желанием развиваться. Зарегистрироваться и получить подробную актуальную информацию о конкурсе можно на официальном сайте https://kadrosfera.ru.

Также Наталья Баландина сообщила, что с начала ноября Центр развития талантов и трансформации управления при губернаторе Самарской области "Таволга" запустил проект обучения для государственных гражданских служащих. А с 24 ноября будет проводиться Третья международная кадровая сессия.

"Постоянно слышу жалобы, что квалифицированных кадров не хватает. В каждой сфере есть кадровый голод, дефицит. Напрасно рассчитывать, что мы откуда-то пригласим специалистов в таком количестве, в котором мы нуждаемся. Нужно растить свои, местные профессиональные кадры по всем направлениям. Сегодня на совещании разбирали объекты капитального строительства, которые не завершены. Везде это связано с низкими компетенциями, либо низким уровнем ответственности управленческих муниципальных команд. При этом активность подготовки и переподготовки кадров очень невысокая, особенно среди сотрудников органов местного самоуправления. А это возможность себя проявить, получить дополнительные знания", — подчеркнул губернатор и поручил доложить об активности участия в конкурсе в разрезе всех министерств и органов местного самоуправления и провести качественный анализ трудового потенциала конкурсантов.

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