Дмитрий Азаров: "Нужно растить профессиональные местные кадры по всем направлениям"

В понедельник, 15 ноября, губернатор Дмитрий Азаров на оперативном совещании с региональным кабмином обсудил вопрос о ходе реализации проекта "Единый региональный конкурс Самарской области".
"Через 2 дня заканчивается первый этап, который стартовал 18 ноября. К сожалению, не все органы исполнительной власти приняли активное участие. На данный момент получено 232 заявки на участие", — сообщила руководитель департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области Наталья Баландина и призвала активнее подключиться к работе по регистрации конкурсантов.
На втором этапе конкурса, который стартует 22 ноября и завершится 6 декабря, пройдет тестирование, решение кейсов, связанных с проблематикой государственного и муниципального управления. Финал, где состоится защита конкурсных работ, запланирован на 14 декабря.
По итогам конкурса будет сформировано сообщество специалистов, обладающих важнейшими характеристиками: высоким потенциалом, лидерскими качествами, организационными способностями и желанием развиваться. Зарегистрироваться и получить подробную актуальную информацию о конкурсе можно на официальном сайте https://kadrosfera.ru.
Также Наталья Баландина сообщила, что с начала ноября Центр развития талантов и трансформации управления при губернаторе Самарской области "Таволга" запустил проект обучения для государственных гражданских служащих. А с 24 ноября будет проводиться Третья международная кадровая сессия.
"Постоянно слышу жалобы, что квалифицированных кадров не хватает. В каждой сфере есть кадровый голод, дефицит. Напрасно рассчитывать, что мы откуда-то пригласим специалистов в таком количестве, в котором мы нуждаемся. Нужно растить свои, местные профессиональные кадры по всем направлениям. Сегодня на совещании разбирали объекты капитального строительства, которые не завершены. Везде это связано с низкими компетенциями, либо низким уровнем ответственности управленческих муниципальных команд. При этом активность подготовки и переподготовки кадров очень невысокая, особенно среди сотрудников органов местного самоуправления. А это возможность себя проявить, получить дополнительные знания", — подчеркнул губернатор и поручил доложить об активности участия в конкурсе в разрезе всех министерств и органов местного самоуправления и провести качественный анализ трудового потенциала конкурсантов.
Последние комментарии
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно
и правильно