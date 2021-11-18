БК "Самара" проиграл в Барнауле

Первый за семь лет визит в Барнаул завершился для "Самары" поражением — 66:74.

Команды начали матч с обмена результативными атаками. Самарацы благодаря точности Владимира Пичкурова и Александра Семенюка какое-то время держались чуть впереди. Но к середине стартового периода барнаульцы убежали вперед: 11:17. Два подряд попадания от Владимира Пичкурова и точный средний от Максима Дыбовского позволили нашей команде вернуть было лидерство (18:17) — но десятиминутка осталась за хозяевами.

А во второй нападение самарцев внезапно остановилось: пять минут без набранных очков — и соперник, выдав рывок 14:0, получил 15-очковый задел (21:36). К большому перерыву дела в атаке, наконец, более-менее наладились, но первая половина все равно завершилась с заметным преимуществом "Барнаула": 29:38.

В третьем периоде погоня продолжилась. Первые очки за "Самару" набрал Егор Вяльцев, несколько атак подряд завершил Максим Барашков, очередную треху в цель положил Владимир Пичкуров — и за четыре минуты до конца четверти Максим Дыбовский вернул нашей команде лидерство (46:45). Затем соперники устроили небольшие "качели" — но благодаря попаданию Максима Шелекето самарцы заключительную десятиминутку начинали уже пусть и с символическим, но заделом: 54:52.

И вновь случился провал: "Самара" три минуты играет в нападении вхолостую — и 57:54 к середине решающего периода превращаются в 57:63. Егор Вяльцев и Владимир Пичкуров возвращают команду в игру, и еще за минуту до финальной сирены гости были чуть впереди: 66:65 после попадания Максима Барашкова — но дальше очки набирали уже только сибиряки.