Стихийные бедствия страшнее грабителей: ВСК подвела итоги дачного сезона-2021

Пандемия COVID-19 стала драйвером роста рынка загородной недвижимости — по некоторым данным этот сегмент в РФ за год вырос почти на четверть. И не зря — по данным Страхового Дома ВСК, только за 2021 год произошло около 2 тысяч ЧП с имуществом россиян.
Больше половины страховых случаев с загородной недвижимостью связаны с затоплениями в результате аварий в системах водоснабжения, повреждения оборудования в системе, прорывов водопроводных труб, протечек крыши и так далее (53%).
23% обращений за компенсацией связаны с ущербом вследствие стихийных бедствий — в основном подтоплений из-за сильных осадков. Зачастую ураганы и сильные порывы ветра приводят к повреждению крыш домов, кроме того, часто в результате природных катаклизмов страдает внешняя отделка дома — град повреждает стекла, ветром сносит шифер и пр.
На третьем месте в топе самых распространенных рисков — пожары, на их долю приходится 20% происшествий. Причиной возгорания может стать как бытовая неосторожность, так и удар молнии, умышленный поджог, короткое замыкание, пожар в соседних домах и т. д.
А вот противоправные действия третьих лиц — кражи со взломом, повреждение имущества, разбой — становятся причиной ущерба только в 3% случаев.
"Причины ЧП, с которыми сталкиваются владельцы загородной недвижимости и квартир, не сильно отличаются друг от друга — это пожары, подтопления и природные катаклизмы. Пока в России уровень проникновения страхования жилья достаточно низкий — пару лет назад он оценивался в 5-7%, несмотря на то, что в целом сегмент по оценкам ЦБ демонстрирует позитивную динамику за счет наличия недорогих коробочных продуктов. В то же время мы видим, что количество происшествий, стихийных бедствий не снижается — самым ярким примером могут служить масштабные наводнения на Юге страны этим летом — а ущерб от них может достигать для владельца дома сотни тысяч рублей, даже в случае простого бытового ЧП. Наличие страхового полиса можно считать финансовой "подушкой безопасности", которая позволит избежать нагрузки на семейный бюджет", — отметил Владимир Антипов, руководитель центра урегулирования претензий Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.