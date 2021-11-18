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Страхование Финансы

Стихийные бедствия страшнее грабителей: ВСК подвела итоги дачного сезона-2021

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пандемия COVID-19 стала драйвером роста рынка загородной недвижимости — по некоторым данным этот сегмент в РФ за год вырос почти на четверть. И не зря — по данным Страхового Дома ВСК, только за 2021 год произошло около 2 тысяч ЧП с имуществом россиян.

Больше половины страховых случаев с загородной недвижимостью связаны с затоплениями в результате аварий в системах водоснабжения, повреждения оборудования в системе, прорывов водопроводных труб, протечек крыши и так далее (53%).

23% обращений за компенсацией связаны с ущербом вследствие стихийных бедствий — в основном подтоплений из-за сильных осадков. Зачастую ураганы и сильные порывы ветра приводят к повреждению крыш домов, кроме того, часто в результате природных катаклизмов страдает внешняя отделка дома — град повреждает стекла, ветром сносит шифер и пр.

На третьем месте в топе самых распространенных рисков — пожары, на их долю приходится 20% происшествий. Причиной возгорания может стать как бытовая неосторожность, так и удар молнии, умышленный поджог, короткое замыкание, пожар в соседних домах и т. д.

А вот противоправные действия третьих лиц — кражи со взломом, повреждение имущества, разбой — становятся причиной ущерба только в 3% случаев.

"Причины ЧП, с которыми сталкиваются владельцы загородной недвижимости и квартир, не сильно отличаются друг от друга — это пожары, подтопления и природные катаклизмы. Пока в России уровень проникновения страхования жилья достаточно низкий — пару лет назад он оценивался в 5-7%, несмотря на то, что в целом сегмент по оценкам ЦБ демонстрирует позитивную динамику за счет наличия недорогих коробочных продуктов. В то же время мы видим, что количество происшествий, стихийных бедствий не снижается — самым ярким примером могут служить масштабные наводнения на Юге страны этим летом — а ущерб от них может достигать для владельца дома сотни тысяч рублей, даже в случае простого бытового ЧП. Наличие страхового полиса можно считать финансовой "подушкой безопасности", которая позволит избежать нагрузки на семейный бюджет", — отметил Владимир Антипов, руководитель центра урегулирования претензий Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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