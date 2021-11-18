Стихийные бедствия страшнее грабителей: ВСК подвела итоги дачного сезона-2021

Пандемия COVID-19 стала драйвером роста рынка загородной недвижимости — по некоторым данным этот сегмент в РФ за год вырос почти на четверть. И не зря — по данным Страхового Дома ВСК, только за 2021 год произошло около 2 тысяч ЧП с имуществом россиян.

Больше половины страховых случаев с загородной недвижимостью связаны с затоплениями в результате аварий в системах водоснабжения, повреждения оборудования в системе, прорывов водопроводных труб, протечек крыши и так далее (53%).

23% обращений за компенсацией связаны с ущербом вследствие стихийных бедствий — в основном подтоплений из-за сильных осадков. Зачастую ураганы и сильные порывы ветра приводят к повреждению крыш домов, кроме того, часто в результате природных катаклизмов страдает внешняя отделка дома — град повреждает стекла, ветром сносит шифер и пр.

На третьем месте в топе самых распространенных рисков — пожары, на их долю приходится 20% происшествий. Причиной возгорания может стать как бытовая неосторожность, так и удар молнии, умышленный поджог, короткое замыкание, пожар в соседних домах и т. д.

А вот противоправные действия третьих лиц — кражи со взломом, повреждение имущества, разбой — становятся причиной ущерба только в 3% случаев.

"Причины ЧП, с которыми сталкиваются владельцы загородной недвижимости и квартир, не сильно отличаются друг от друга — это пожары, подтопления и природные катаклизмы. Пока в России уровень проникновения страхования жилья достаточно низкий — пару лет назад он оценивался в 5-7%, несмотря на то, что в целом сегмент по оценкам ЦБ демонстрирует позитивную динамику за счет наличия недорогих коробочных продуктов. В то же время мы видим, что количество происшествий, стихийных бедствий не снижается — самым ярким примером могут служить масштабные наводнения на Юге страны этим летом — а ущерб от них может достигать для владельца дома сотни тысяч рублей, даже в случае простого бытового ЧП. Наличие страхового полиса можно считать финансовой "подушкой безопасности", которая позволит избежать нагрузки на семейный бюджет", — отметил Владимир Антипов, руководитель центра урегулирования претензий Страхового Дома ВСК.