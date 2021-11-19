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Вас не прогонят: Wink и Lookport покажут трансляцию звездного трибьют-шоу "200 по встречной"

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 ноября в 19:30 по московскому времени в эфире канала "Всё ТВ" цифрового видеосервиса Wink состоится эксклюзивная прямая трансляция трибьют-шоу "200 по встречной" (16+), посвященного 20-летию выхода одноименного альбома группы t.A.T.u.

Концерт пройдет в гибридном формате: в офлайне он соберет зрителей на московской площадке Music Media Dome, а к прямому эфиру, организованному компанией Lookport, в видеосервисе Wink можно будет присоединиться онлайн.

Эфир станет не менее ярким событием, каким 20 лет назад оказался релиз альбома: зрители увидят горящую карусель, тот самый бензовоз из клипа "Нас не догонят", симфонический оркестр и главную фишку шоу — звездный лайн-ап. Хиты из культового альбома переосмыслили в разных жанрах музыканты нескольких поколений. Специально для шоу они подготовили более 20 уникальных номеров. Каждая песня будет отдельным перформансом с живым звуком, высокотехнологичными декорациями и крутым светом. Так, блокбастер "Нас не догонят" исполнит Даня Милохин, "Не верь, не бойся" — Manizha, а "220" — Ваня Дмитриенко. На сцене также зажгут Рита Daкота, IOWA, Алёна Швец, Монеточка и ЛСП. К ним присоединятся классики поп-музыки — Дмитрий Маликов, Вера Брежнева и REFLEX, а лирики и фьюжна добавят "Моя Мишель", Женя Любич и Guru Groove Foundation. Зрителей ждет еще один бонус: онлайн-включения с участием Imany, DOROFEEVA и ARTY.

Ведущими шоу станут легендарные виджеи MTV Россия Антон Комолов и Таня Геворкян, на шутках и стильных образах которых выросли миллионы российских меломанов.

Александр Косарим, директор по контентной политике ПАО "Ростелеком": "В 2001 году альбом t.A.T.u на высокой скорости ворвался в российскую поп-культуру. Неоднозначные тексты и цепляющие мелодии открывали какой-то другой пласт свободы. Думаю, опытным любителям музыки будет интересно мысленно перенестись в то время, чтобы снова ощутить его энергетику, а новое поколение слушателей оценит креативность сегодняшних кумиров. Wink дает возможность сделать эти эмоции максимально острыми, но в то же время комфортными и безопасными, ведь с нашей трансляцией настоящую вечеринку со звездами можно устроить прямо дома".

Видеосервис Wink начнет онлайн-трансляцию трибьют-шоу "200 по встречной" 20 ноября 2021 года в 19:30 по московскому времени. Подключиться к ней можно на телеканале "Всё ТВ". Канал доступен во всех пакетах подписок.

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