Учреждена региональная премия в области изобразительного искусства и дизайна

В октябре 2021 года между Самарским региональным отделением СРО ВТОО "Союз художников России", Тольяттинским городским отделением ООО "Союз дизайнеров России" и Автономной некоммерческой организацией по развитию культурно-выставочной деятельности "Культура жизни" было достигнуто соглашение об учреждении премии в области изобразительного искусства и дизайна "Премия им. Головкина К.П.".
Инициативу поддержало министерство культуры Самарской области. На финансирование премии была выделена субсидия. Конкурс служит вовлечению в информационную среду и развитию культуры в регионе различных слоев общества, а также развитие эстетической культуры и художественного восприятия. В премии предусматриваются четыре номинации: "Традиционное изобразительное искусство", "Современное изобразительное искусство", "Дизайн", "Кураторство. Лучшие выставочные проекты".
В каждой номинации на премирование занявших по результатам заключения комиссий первых трех победителей предполагается денежное вознаграждение. В дальнейшем организаторы рассчитывают на привлечение к премированию победителей благотворителей из числа предпринимателей области.
В этом году определены темы для конкурсных художественных работ. В двух номинациях среди худжников — "Знаки. Символы и Мифы", в номинации "Дизайн" — "Логотип и изобразительный знак как отражение ключевых ценностей бренда учреждений культуры". Номинация среди кураторов выставок из музеев и галерей региона посвящена 170-летнему юбилею Самарской области. Сейчас идет оформление необходимых документов для проведения премии и формирование отборочных комиссий в номинациях. Одновременно готовится необходимая информация для участников конкурса. Она будет объявлена в социальных сетях ВКонтакте и Facebook галереи "Новое пространство", Самарской областной универсальной научной библиотеки, которая организационно поддерживает проект.
Организаторы приглашают всех желающих художников, дизайнеров и кураторов присылать на конкурс "Премия им. Головкина К.П." свои заявки и работы. Участие в конкурсе бесплатное.
Официальное подведение итогов конкурса "Премия им. Головкина К.П." и вручение премий победителям во всех 4 номинациях состоится в конце декабря 2021 года в галерее "Новое пространство". Заявки и работы на конкурс принимаются на электронный адрес: peredvizhniki@mail.ru.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Картинг. Хочу помочь детям! Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью. К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела. Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе. Они ходят на занятия, где под руководством опытного тренера изучают приемы скоростного вождения. Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость. В основе победы на трассе лежит хорошая квалификация. И, конечно, профессиональный карт. Дети, которые занимаются в кружках, полностью зависят от взрослых, потому что отсутствие денег и сломанные запчасти не позволяют участвовать в соревнованиях. Сколько удовольствия и новых ощущений испытывают ребята, когда они попадают за руль и начинают управлять машиной. Может быть, именно в таком кружке растут не только чемпионы России, но даже будущие чемпионы мира в этом виде спорта?! Вы можете помочь детской секции картинга, которая находится в городе Сызрань. У нас в настоящее время просто бедственное положение. Все держится на энтузиазме руководителя: Краснова Сергея. Прочитайте моё письмо и посмотрите фотографии. Обратите внимание на то, с каким увлечением работают мои воспитанники. Они любят этот развивающий вид спорта и очень хотят продолжать обучение. Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани. Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров. Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли - не поворачивается сказать, просто уничтожили! Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель. Вот после этого нам дали помещение, где мы и базировались. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей. Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок. Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет к вам за помощью. Связаться со мной,АДРЕС ДЛЯ ПОСЫЛОК ,446012 Самарская обл.г.Сызрань,ул.Новосибирская 47,ПОСЫЛКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ КОТОРЫЕ ЕСТЬ В ГОРОДЕ, помощь можно оказать,перевести по номеру телефона 89276105497,связаться можно через соцсети СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОВ.или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex.ru И Всегда, находясь на волне успеха, надо творить дела милосердия, подавать милостыню. А если Господь помогает в тяжелых обстоятельствах, то не забывать после о благодарности. Тогда и Он не забудет о ваших нуждах.
Какой же он красавец!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.