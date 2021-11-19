Учреждена региональная премия в области изобразительного искусства и дизайна

В октябре 2021 года между Самарским региональным отделением СРО ВТОО "Союз художников России", Тольяттинским городским отделением ООО "Союз дизайнеров России" и Автономной некоммерческой организацией по развитию культурно-выставочной деятельности "Культура жизни" было достигнуто соглашение об учреждении премии в области изобразительного искусства и дизайна "Премия им. Головкина К.П.".

Инициативу поддержало министерство культуры Самарской области. На финансирование премии была выделена субсидия. Конкурс служит вовлечению в информационную среду и развитию культуры в регионе различных слоев общества, а также развитие эстетической культуры и художественного восприятия. В премии предусматриваются четыре номинации: "Традиционное изобразительное искусство", "Современное изобразительное искусство", "Дизайн", "Кураторство. Лучшие выставочные проекты".

В каждой номинации на премирование занявших по результатам заключения комиссий первых трех победителей предполагается денежное вознаграждение. В дальнейшем организаторы рассчитывают на привлечение к премированию победителей благотворителей из числа предпринимателей области.

В этом году определены темы для конкурсных художественных работ. В двух номинациях среди худжников — "Знаки. Символы и Мифы", в номинации "Дизайн" — "Логотип и изобразительный знак как отражение ключевых ценностей бренда учреждений культуры". Номинация среди кураторов выставок из музеев и галерей региона посвящена 170-летнему юбилею Самарской области. Сейчас идет оформление необходимых документов для проведения премии и формирование отборочных комиссий в номинациях. Одновременно готовится необходимая информация для участников конкурса. Она будет объявлена в социальных сетях ВКонтакте и Facebook галереи "Новое пространство", Самарской областной универсальной научной библиотеки, которая организационно поддерживает проект.

Организаторы приглашают всех желающих художников, дизайнеров и кураторов присылать на конкурс "Премия им. Головкина К.П." свои заявки и работы. Участие в конкурсе бесплатное.

Официальное подведение итогов конкурса "Премия им. Головкина К.П." и вручение премий победителям во всех 4 номинациях состоится в конце декабря 2021 года в галерее "Новое пространство". Заявки и работы на конкурс принимаются на электронный адрес: peredvizhniki@mail.ru.