В Самарской области завершился фестиваль методических идей молодых педагогов

В четверг, 18 ноября, в губернии уже в 12 раз состоялся фестиваль методических идей молодых педагогов. Награждение лауреатов конкурса прошло в Нефтегорске. В этом году более 250 заявок было принято на участие в фестивале.

"Уникальная конкурсная площадка объединяет молодых педагогов, чтобы дать им новые возможности для развития. Это своего рода "трамплин" для профессионального и личностного роста. Здесь традиционно набираются опыта и делятся наработками начинающие учителя", — отмечает министр образования и науки региона Виктор Акопьян.

По его инициативе в честь 170-летия Самарской губернии на фестивале впервые появилась площадка краеведческой направленности. Во время ее работы выпускники педвузов обменялись идеями, как привить школьникам интерес к истории малой родины.

Особую роль в этом, по мнению конкурсантов, занимает реставрация социальных и культурных традиций и ремёсел — являясь перспективным направлением в исторической науке, она позволяет обучать детей в игровой форме. Такая модель передачи знаний практикуется во многих зарубежных и российских музеях, где можно примерить идентичную эпохе одежду, испытать орудия труда и даже попробовать продукты питания. Одной из организаций, где применяется подобный принцип, в Самарской области является Центр исторического моделирования "Древний мир".

"Очень полезный опыт! Я за один день конкурсных испытаний исписала новыми методическими идеями весь ежедневник!", — рассказывает Екатерина Костяева, участница фестиваля из Тоцкого района Оренбургской области.

"Выступления молодых педагогов уже не первый год меня поражают. Даже известные методические идеи они усовершенствуют, чтобы детям было интересно учиться!", — говорит Алина Алещенко, учитель русского языка и литературы из Ставропольского района.

Дипломы победителей и призеров получили 25 молодых педагогов. Среди них — учитель французского языка самарской гимназии № 3 Елена Лунина, показавшая, как использовать для улучшения навыков иностранной речи у младших школьников интерактивные опорные конспекты. Другая обладательница награды, Татьяна Самарскина, работающая в начальной школе села Васильевка, рассказала коллегам, как развивать математические способности детей с помощью конструктора "LEGO". Диана Лыткова, педагог начальных классов из Сергиевска, заслужила признание жюри и коллег тем, что предложила использовать для повышения учебной мотивации так называемый "Дневник успеха".

Оценивали идеи участников фестиваля 114 экспертов — работники образования, признанные в профессиональном сообществе: победители конкурса "Учитель года России" и "Учитель года Самарской области" разных лет и других профессиональных конкурсов. Награды вручил глава профильного ведомства Виктор Акопьян.

За 12 лет проведения фестиваля в нем приняли участие 2190 молодых учителей Самарской области, Московской области, 10-ти регионов ПФО (Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Чувашия, Пермский край, Оренбургская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская области), Сакского района Крыма, Республик Казахстан, Беларусь и Армения.

Фестиваль стал стартовой площадкой для дальнейших успехов и достижений его участников на всероссийском уровне. Так, участник Владимир Кильдюшкин впоследствии одержал победу в конкурсе "Учитель года России — 2013", Алексей Атапин — во Всероссийском конкурсе "Педагогический дебют — 2013", Елена Смирнова — во Всероссийском конкурсе "Педагогический дебют — 2016"; Николай Казаков — во Всероссийском конкурсе "Педагогический дебют — 2017".