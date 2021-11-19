В Самарской области завершился фестиваль методических идей молодых педагогов

В четверг, 18 ноября, в губернии уже в 12 раз состоялся фестиваль методических идей молодых педагогов. Награждение лауреатов конкурса прошло в Нефтегорске. В этом году более 250 заявок было принято на участие в фестивале.
"Уникальная конкурсная площадка объединяет молодых педагогов, чтобы дать им новые возможности для развития. Это своего рода "трамплин" для профессионального и личностного роста. Здесь традиционно набираются опыта и делятся наработками начинающие учителя", — отмечает министр образования и науки региона Виктор Акопьян.
По его инициативе в честь 170-летия Самарской губернии на фестивале впервые появилась площадка краеведческой направленности. Во время ее работы выпускники педвузов обменялись идеями, как привить школьникам интерес к истории малой родины.
Особую роль в этом, по мнению конкурсантов, занимает реставрация социальных и культурных традиций и ремёсел — являясь перспективным направлением в исторической науке, она позволяет обучать детей в игровой форме. Такая модель передачи знаний практикуется во многих зарубежных и российских музеях, где можно примерить идентичную эпохе одежду, испытать орудия труда и даже попробовать продукты питания. Одной из организаций, где применяется подобный принцип, в Самарской области является Центр исторического моделирования "Древний мир".
"Очень полезный опыт! Я за один день конкурсных испытаний исписала новыми методическими идеями весь ежедневник!", — рассказывает Екатерина Костяева, участница фестиваля из Тоцкого района Оренбургской области.
"Выступления молодых педагогов уже не первый год меня поражают. Даже известные методические идеи они усовершенствуют, чтобы детям было интересно учиться!", — говорит Алина Алещенко, учитель русского языка и литературы из Ставропольского района.
Дипломы победителей и призеров получили 25 молодых педагогов. Среди них — учитель французского языка самарской гимназии № 3 Елена Лунина, показавшая, как использовать для улучшения навыков иностранной речи у младших школьников интерактивные опорные конспекты. Другая обладательница награды, Татьяна Самарскина, работающая в начальной школе села Васильевка, рассказала коллегам, как развивать математические способности детей с помощью конструктора "LEGO". Диана Лыткова, педагог начальных классов из Сергиевска, заслужила признание жюри и коллег тем, что предложила использовать для повышения учебной мотивации так называемый "Дневник успеха".
Оценивали идеи участников фестиваля 114 экспертов — работники образования, признанные в профессиональном сообществе: победители конкурса "Учитель года России" и "Учитель года Самарской области" разных лет и других профессиональных конкурсов. Награды вручил глава профильного ведомства Виктор Акопьян.
За 12 лет проведения фестиваля в нем приняли участие 2190 молодых учителей Самарской области, Московской области, 10-ти регионов ПФО (Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Чувашия, Пермский край, Оренбургская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская области), Сакского района Крыма, Республик Казахстан, Беларусь и Армения.
Фестиваль стал стартовой площадкой для дальнейших успехов и достижений его участников на всероссийском уровне. Так, участник Владимир Кильдюшкин впоследствии одержал победу в конкурсе "Учитель года России — 2013", Алексей Атапин — во Всероссийском конкурсе "Педагогический дебют — 2013", Елена Смирнова — во Всероссийском конкурсе "Педагогический дебют — 2016"; Николай Казаков — во Всероссийском конкурсе "Педагогический дебют — 2017".
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.