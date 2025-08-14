В Сызрани под колеса автомобиля попала 41-летняя женщина

В среду, 13 августа, 27-летняя водитель Ваз-2110 сбила 41-летнюю женщину, переходившую дорогу, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 22:40. Водитель "десятки" ехала со стороны Некрасовского пер. в сторону ул. Декабристов. В районе дома № 125 по ул. Советская, разворачиваясь на перекрестке, превысила скорость и сбила пешехода. Пострадавшую доставили в больницу.