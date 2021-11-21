Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Владимира Татаурова

В воскресенье, 21 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким генерал-лейтенанта, экс-начальника УФСБ по Самарской области Владимира Татаурова.

Губернатор Самарской области отметил, что Владимир Татауров был человеком, который посвятил свою жизнь служению Родине.

Напомним, Владимир Татауров возглавлял УФСБ по Самарской области с 2015 по 2020 год. Глава региона подчеркнул, что за эти годы был раскрыт целый ряд преступлений, совершенных организованными преступными группами, пресечены коррупционные махинации, предотвращены теракты. Все это стало возможным в том числе благодаря руководителю ведомства.

"Благодаря профессионализму, мужеству, отваге, ответственному отношению к делу, честности и принципиальности Владимир Федосеевич завоевал непререкаемый авторитет как среди руководителей и сотрудников силовых ведомств, так и органов власти, промышленных и коммерческих организаций. На него всегда можно было положиться в решении самых сложных вопросов. Это был профессионал высочайшего уровня, настоящий Патриот, беззаветно преданный Родине. Его заслуги были неоднократно отмечены государственными наградами. Но самой большой наградой для него всегда было спокойствие жителей, порядок и законность на вверенной ему территории. Память об этом выдающемся человеке всегда будет жить в наших сердцах. Скорбим вместе с родными и близкими", — отметил Дмитрий Азаров.