Скончался экс-начальник самарского УФСБ Владимир Татауров

Ночью на 21 ноября на 57-м году жизни скончался экс-начальник УФСБ по Самарской области генерал-лейтенант Владимир Татауров. Об этом своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Напомним, Владимир Татауров возглавлял управление ФСБ по Самарской области с 2015 по 2020 год. При нем ведомство расследовало ряд громких уголовных дел в отношении организованных преступных групп, чиновников и крупных бизнесменов. Также проводились чистки в самом ведомстве. При этом работа УФСБ характеризовалась информационной открытостью.
Последние комментарии
Животным не место в зоопарках и цирках.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !