Скончался экс-начальник самарского УФСБ Владимир Татауров

Ночью на 21 ноября на 57-м году жизни скончался экс-начальник УФСБ по Самарской области генерал-лейтенант Владимир Татауров. Об этом своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, Владимир Татауров возглавлял управление ФСБ по Самарской области с 2015 по 2020 год. При нем ведомство расследовало ряд громких уголовных дел в отношении организованных преступных групп, чиновников и крупных бизнесменов. Также проводились чистки в самом ведомстве. При этом работа УФСБ характеризовалась информационной открытостью.