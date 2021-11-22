Глава областной кадастровой палаты Андрей Жуков подал в отставку

Руководитель Кадастровой палаты Самарской области Андрей Жуков подал в отставку в начале минувшей недели, пишет "Самарское обозрение".

По имеющимся данным, свой пост, который он занимал почти 10 лет, Жуков покинул по собственному желанию. Как говорят собеседники "СО", Андрей Жуков предпочел сосредоточиться на работе в Самарском национальном исследовательском университете им. академика Королева, где он параллельно с руководством кадастровой палатой преподавал на кафедре уголовного права и криминологии юридического факультета. Жуков — кандидат юридических наук, доцент и сам выпускник юрфака бывшего Самарского госуниверситета.

Сейчас обязанности директора областного филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" исполняет заместитель Жукова Максим Гальцов. Займет ли он в итоге это кресло на постоянной основе или кадастровой палате подберут другого руководителя — неизвестно.