Глава областной кадастровой палаты Андрей Жуков подал в отставку

Руководитель Кадастровой палаты Самарской области Андрей Жуков подал в отставку в начале минувшей недели, пишет "Самарское обозрение".
По имеющимся данным, свой пост, который он занимал почти 10 лет, Жуков покинул по собственному желанию. Как говорят собеседники "СО", Андрей Жуков предпочел сосредоточиться на работе в Самарском национальном исследовательском университете им. академика Королева, где он параллельно с руководством кадастровой палатой преподавал на кафедре уголовного права и криминологии юридического факультета. Жуков — кандидат юридических наук, доцент и сам выпускник юрфака бывшего Самарского госуниверситета.
Сейчас обязанности директора областного филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" исполняет заместитель Жукова Максим Гальцов. Займет ли он в итоге это кресло на постоянной основе или кадастровой палате подберут другого руководителя — неизвестно.
Последние комментарии
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.