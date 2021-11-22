Главой областного информцентра по COVID-19 стал Дмитрий Константинов

В понедельник, 22 ноября, на заседании оперативного штаба, которое провел губернатор Дмитрий Азаров, был назначен новый руководитель областного информцентра по COVID-19.

Глава региона поблагодарил Николая Ренца, который занимал должность руководителя информационного центра оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции с июня 2020 года, за плодотворную работу.

"Мы благодарим Николая Альфредовича Ренца за его огромную работу и блестящий профессионализм, с которым он справлялся с этой должностью, а теперь он в полной мере сможет сконцентрироваться на своей непосредственной работе как глава муниципального образования", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Новым главой информцентра по предупреждению распространения коронавирусной инфекции стал заведующий кафедрой и клиникой инфекционных болезней с эпидемиологией СамГМУ, доктор медицинских наук, профессор, руководитель областного гепатологического центра, председатель Самарского областного научного общества инфекционистов Дмитрий Константинов. Его кандидатура было предложена профильными ведомствами и согласована участниками штаба.