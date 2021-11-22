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Губернатор Власть и политика

Главой областного информцентра по COVID-19 стал Дмитрий Константинов

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 22 ноября, на заседании оперативного штаба, которое провел губернатор Дмитрий Азаров, был назначен новый руководитель областного информцентра по COVID-19.

Глава региона поблагодарил Николая Ренца, который занимал должность руководителя информационного центра оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции с июня 2020 года, за плодотворную работу.

"Мы благодарим Николая Альфредовича Ренца за его огромную работу и блестящий профессионализм, с которым он справлялся с этой должностью, а теперь он в полной мере сможет сконцентрироваться на своей непосредственной работе как глава муниципального образования", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Новым главой информцентра по предупреждению распространения коронавирусной инфекции стал заведующий кафедрой и клиникой инфекционных болезней с эпидемиологией СамГМУ, доктор медицинских наук, профессор, руководитель областного гепатологического центра, председатель Самарского областного научного общества инфекционистов Дмитрий Константинов. Его кандидатура было предложена профильными ведомствами и согласована участниками штаба.

Дмитрий Константинов окончил лечебный факультет Самарского государственного медицинского университета в 2003 году. После завершения обучения в клинической ординатуре в 2005 году был принят на должность ассистента кафедры инфекционных болезней с курсом эпидемиологии. С 2011 года работал заместителем декана лечебного факультета. С апреля 2014 года работает деканом лечебного факультета. В 2016 году ему присвоено ученое звание доцента по специальности "Инфекционные болезни". В 2011 году Дмитрий Константинов стал победителем конкурса "Лучший молодой преподаватель СамГМУ". Также он является соавтором более 220 печатных работ, 13 патентов РФ на изобретение, 9 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ, 5 рационализаторских предложений, 15 учебно-методических пособий, 3 монографий и межвузовского электронного учебника по инфекционным болезням. Является трижды обладателем губернского гранта в области науки и техники.

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