Xiaomi против Samsung: подборка самых популярных смартфонов у самарцев

Tele2 в Самарской области проанализировала предпочтения клиентов при выборе смартфонов в период с апреля по октябрь 2021 года. В условиях динамичной ротации брендов среди клиентских предпочтений в этом году на смену популярному годом ранее Samsung уверенно приходит Xiaomi. Важными критериями при выборе устройства остаются параметры камеры, а также стоимость гаджета.

По данным Tele2, количество покупателей, которых интересует определенная марка смартфона выросло на 8% год к году и теперь превышает 40%. Клиенты выбирают устройства, ориентируясь, в первую очередь, на возможность снимать с помощью смартфона фото и видео полупрофессионального уровня. Теперь посетители салонов связи выбирают гаджет с камерой от 48 Мп, а также с внутренней памятью не менее 64 ГБ, которая позволяет хранить в устройстве контент в высоком разрешении. Покупатели обращают внимание на время работы устройства без подзарядки, поэтому выбирают смартфоны с емкостью аккумулятора не менее 5000 мА/ч, хотя в прошлом году клиентов устраивала меньшая мощность — 4000 мА/ч. Также весомым доводом в пользу покупки становится модуль NFC для бесконтактной оплаты.

Лидерами продаж в ценовой категории до 12 тысяч рублей стали смартфоны Xiaomi. 5% покупателей предпочитают Redmi 9С со встроенной памятью 64ГБ, еще 4% отдают предпочтение модификации 9А. Обе модели объединяют в себе самые важные для покупателей качества: мультифункциональность и доступную цену. 6% клиентов фирменной розницы выбирают Samsung Galaxy A12 с камерой 48 Мп, надежным аккумулятором и дисплеем с диагональю 6,5 дюймов.

Среди смартфонов от 12 до 20 тысяч рублей абсолютным чемпионом по продажам становится Xiaomi 9T, на него приходится 8% продаж. От более бюджетных моделей девятой серии его отличают качественные характеристики: объем оперативной памяти 4 ГБ и 8-ядерный процессор позволяют играть в онлайн-игры без задержек, а объем встроенной памяти от 64 с легкостью заменит полноценный фото и видеоархив. 5% посетителей фирменной розницы покупают Samsung Galaxy A32. Среди сильных сторон модели камера 64Мп и "быстрый" процессор, а также яркий дисплей и небольшой вес 184 г.

В число фаворитов среди смартфонов стоимостью выше 20 тысяч рублей снова вернулся Apple, iPhone 11 по сравнению с прошлым годом прибавил 0,3 п.п (1% от числа продаж). Чаще других моделей жители региона приобретают Xiaomi Redmi Note 10S (3% от числа продаж). Смартфон прошел обновление летом и получил новые камеры: основную на 64 Мп, ультраширокоугольную 8 Мп с углом обзора 119 градусов, а также датчик глубины сцен. Аккумулятор 5000 мА/ч позволяет непрерывно смотреть видео на устройстве в течение 14 часов. Также у жителей республики растет интерес к весенней новинке Samsung Galaxy A52 (1% от числа продаж). Преимущества этой модели: система четырех камер с основной 64 Мп с оптической стабилизацией, пыле и влагозащита IP67 и батарея мощностью 4500 мА/ч.

В фирменной рознице Tele2 в Самарской области сейчас продолжают действовать акции на устройства ведущих брендов. Например, при покупке некоторых моделей Xiaomi клиенты оператора могут обменять минуты на скидку до 4000рублей.