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Музеи и выставки Культура

В Самаре откроется персональная выставка Веры Евсеевой

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 26 ноября, в 18:00 в Самарском реготделении Союза художников России (ул. Молодогвардейская, 209) откроется юбилейная персональная выставка Веры Евсеевой "С улыбкой по жизни, с этюдником по миру".

Фото: Самарское региональное отделение ВТОО "Союз художников России"

Вера Евсеева - председатель Творческого Союза Художников Сызрани с 2016 года, член Союза Художников России с 2012 года. Награждена Серебряной медалью от президента ТСХ Москвы.

Участник Международного фестиваля "Палитра мира", диплом 3 степени в номинации "живопись маслом" в рамках фестиваля "Палитра мира" во Французском Вьерзоне. 

Награждена дипломом Союза Художников России "За успехи в творчестве и содействие развитию изобразительного искусства России", Москва, 2018 год.

В 2019 г. Вера Евсеева стала лауреатом городской Премии "Признание" в номинации "Культурно-просветительная деятельность". Награждена Дипломом лауреата конкурса Сызрани "Женщина года" в номинации "Культура и искусство".

В 2021 г. была отмечена знаком отличия "За заслуги перед городом" 2 степени. Она организатор ряда городских, областных, межрегиональных художественных проектов: выставка произведений художников Самарской губернии "Пастель - искусство для избранных", пленэры по Самарской губернии, Международный фестиваль художественного творчества "Мир вокруг нас", летняя творческая Школа и другое. Вдохновитель и организатор проекта традиционного православного пленэра "Живые родники" с 2018 года.

Человек широчайших творческих связей, которые привлекают в Сызрань авторов из разных регионов страны, и при этом многогранный, успешный, зрелый мастер. Ее персональные выставки проходили в Вене, Братиславе, Варшаве, Праге, Берлине, Будапеште, Любляне, а также во многих городах Франции и Польши.

Коллеги по колледжу, художественному цеху и поклонники отмечают солнечное, радостное, вдохновенное понимание мира, которым пронизаны живопись, пастель и батик Веры Евсеевой.

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