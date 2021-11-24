ВТБ планирует дополнительно выдать до 20 млрд руб. на пилот по ESG-кредитованию

ВТБ развивает пилотную программу кредитования крупных корпоративных клиентов с целью финансирования "зеленых" проектов и устойчивого развития. В 2022 г. банк готов дополнительно выдать субсидированные ESG-кредиты объемом до 20 млрд рублей.

В рамках "зеленого" финансирования банк предоставляет заемные средства для реализации проектов, которые предусматривают улучшение экологических показателей, снижают потребление природных ресурсов и способствуют продвижению использования возобновляемых источников энергии.

Ранее ВТБ уже реализовал ряд сделок проектного финансирования солнечных и ветряных электростанций на сумму более 45 млрд рублей. В частности, банк предоставил синдицированное финансирование проектной компании Фонда развития ветроэнергетики, который реализует проект по строительству ветровых электростанций в Ростовской области, и профинансировал строительство солнечных станций в Астрахани и Забайкалье.

"ESG-повестка становится одним из приоритетов российских компаний, мы видим, что наши клиенты активно развивают различные проекты, направленные на снижение экологической нагрузки на окружающую среду, минимизацию экологических рисков и повышению энергоэффективности, - отмечает первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. - Безусловно, интерес к ESG-кредитам и финансированию различных "зеленых" инициатив на льготных условиях продолжает расти, и мы продолжаем пополнять нашу линейку финансовых инструментов и услуг с ESG-составляющей".

По его словам, существенный импульс для развития рынка зеленого кредитования может быть дан за счет внедрения регуляторных стимулов, а также мер государственной поддержки: "В частности, сейчас банки выделяют для льготных кредитов такой же объём капитала, как и для обычных, что при наличии пониженной ставки зачастую не позволяет достигнуть достаточного уровня возврата на капитал, поэтому изменение регулирования позитивно скажется на развитии отрасли и объеме новых "зеленых" проектов".

Возможные меры регулирования развития ESG-кредитования — одна из тем, которая будет обсуждаться на 13-м Инвестиционном форуме ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!". Форум пройдет 30 ноября — 1 декабря в онлайн-формате. Трансляции сессий и программу форума можно найти на официальном сайте.