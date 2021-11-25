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ВТБ: мошенники списывают деньги под предлогом возврата пенсионных накоплений

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ зафиксировал новые случаи мошенничества с применением социальной инженерии — злоумышленники массово рассылают клиентам письма с предложением вернуть пенсионные накопления. Для этого предлагается ввести на фишинговой странице данные платежной карты, которые в будущем используются мошенниками для списания средств пострадавших.

По данным экспертов ВТБ по противодействию мошенническим операциям, злоумышленники рассылают электронные письма от имени Пенсионного фонда РФ и для убедительности ссылаются на якобы последние изменения в пенсионное законодательство. Мошенники сообщают, что клиенту начислен возврат страховых накоплений, но он не прошел в автоматическом режиме, поэтому его требуется "подтвердить" в специальной онлайн-форме. Пользователь получает якобы уникальный номер перевода и по кнопке "Оформить возврат" переходит на страницу с формой для указания данных карты. После этого злоумышленники получают данные банковской карты пострадавшего и могут списывать с нее средства.

"В преддверии новогодних праздников количество мошеннических атак на счета клиентов традиционно возрастает. Мы напоминаем клиентам о необходимости проявлять бдительность: государственные органы для коммуникации с населением используют официальные интернет-ресурсы. А чтобы клиенты могли обезопасить свои средства от хищений с помощью социальной инженерии, мы предлагаем им страховку карт и счетов от мошенничества — она в большей части тарифов не только покрывает потери от незаконных списаний, но и включает юридическую помощь от специалистов при оформлении необходимых документов. Ее можно оформить дистанционно в ВТБ Онлайн, и она защищает счета и карты клиента во всех российских банках", — комментирует Дмитрий Пугашкин, начальник управления "Страхование" ВТБ.

Право на накопительную пенсию возникает одновременно с правом на получение страховой пенсии по старости.

"Вступившие в силу изменения в пенсионном законодательстве не поменяли правила назначения и выплаты пенсионных накоплений. Пенсионный возраст, который дает право на их получение, остался прежним — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это распространяется на все виды выплаты пенсионных накоплений без исключения. В нашей стране есть возможность выйти на пенсию досрочно, например, им могут воспользоваться многодетные матери или граждане предпенсионного возраста без работы, но даже в этом случае все коммуникации будут вестись не с поддельных почтовых ящиков. Мы призываем своих клиентов быть осторожными и внимательно относиться к своим персональным данным", — говорит Лариса Горчаковской, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

ВТБ в январе–сентябре этого года зафиксировал увеличение мошеннической активности: за девять месяцев число атак на средства клиентов выросло в 1,5 раза. Каждый седьмой случай носит "гибридный" характер, когда злоумышленники одновременно используют методы социальной инженерии и фишинга.

ВТБ повышает уровень безопасности средств своих клиентов и за девять месяцев отразил более 850 тысяч атак злоумышленников, сохранив 12 млрд рублей клиентских средств и предотвратив хищения у 70 тысяч своих клиентов.

Вся информация о банковских картах и счетах является конфиденциальной и не может передаваться третьим лицам. Банк на постоянной основе предупреждает своих клиентов о новых угрозах со стороны злоумышленников. На сайте ВТБ действует специальный раздел по финансовой безопасности  с описанием основных видов мошенничества и советами по минимизации потенциальных рисков для клиентов.

Гид потребителя

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