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Музеи и выставки Культура

В музее Эльдара Рязанова расскажут о комедийном гении Говарда Хоукса

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 27 ноября, в 17:30 в музее Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) пройдет шестая встреча лектория "История смеха в кино" - "Воспитание чувств: уроки Говарда Хоукса".

На очередной встрече лектория "История смеха в кино" киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Олег Горяинов предложит портрет Говарда Хоукса, режиссера, которому удавалось создавать шедевры на территории вестернов ("Рио Браво"), нуаров ("Глубокий сон"), драм ("Лицо со шрамом"). Но именно комедийный гений Хоукса окажется в поле пристального внимания.

"Творчество Говарда Хоукса делится в равном соотношении на комедии и драмы - это удивительная амбивалентность. Еще более примечательно слияние этих двух элементов - таким образом, что каждый из них, не повредив другому, подчеркивает взаимосвязь - один элемент обостряет другой и наоборот", - такими словами французский режиссер и кинокритик Жак Риветт начинал статью "Гений Говарда Хоукса".

Цена 200 рублей. Количество мест ограниченно. Обязательна предварительная запись по телефону (846)332-05-16.

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