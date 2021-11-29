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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Интернет от билайна стал быстрее и надежнее даже при возрастающих нагрузках на сеть

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Загрузить тяжелые файлы за несколько минут, провести прямой эфир для своих подписчиков и просто не заскучать в долгой дороге — абоненты билайн получают новые возможности для удобного интернет-серфинга. Оператор завершил рефарминг в Самарской области, увеличив средние скорости мобильного интернета на 30%.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Технические специалисты оператора провели расширение сети LTE 1800 в области, увеличив пропускную способность с 15 МГц до 20 МГц, что можно сравнить с увеличением количества полос на шоссе. Благодаря проведенным работам скорости мобильного интернета выросли на 30%, что позволяет жителям пользоваться всеми цифровыми сервисами быстрее и с максимальным комфортом.

Они могут общаться по видеосвязи с хорошей картинкой и звуком, удаленно решать повседневные вопросы с помощью государственных платформ и смотреть любимые фильмы и сериалы там, где захотят сами: дома, по дороге на работу или в общественном транспорте — связь останется стабильной даже при нарастающих нагрузках.

Уже сейчас можно говорить, что абоненты ощутили изменения в качестве мобильного интернета и стали больше времени проводить в сети: объем трафика в сети LTE в Самарской области значительно увеличился всего за несколько дней.

"В условиях действующих ограничений интернет становится не просто развлечением, но и удобным способом общения с родными и близкими, площадкой для удаленной работы и дистанционного обучения. Здесь же можно оперативно решить большинство бытовых дел: оплатить счета, записаться в электронную очередь или заказать продукты на дом. Поэтому мы не только активно развиваем сеть билайн в крупных городах, но и работаем с локальными запросами от наших клиентов в конкретных населенных пунктах, чтобы обеспечить скоростной интернет и устойчивую голосовую связь для каждого абонента. Мы будем продолжать придерживаться высокого темпа, чтобы все клиенты билайн получали лучший сервис", — отмечает директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.

Между тем только в Тольятти за 2,5 года сеть билайн выросла на 30%, а жители стали пользоваться скоростным 4G-интернетом в 1,5 раза больше. Оператор расширяет сеть на территории Самарской области, усиливая качество связи в торговых и бизнес-центрах, в фитнес-залах, в больницах, в вузах и на вокзалах.

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