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Оператор билайн выяснил, как изменился стиль общения россиян с появлением мессенджеров

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор билайн провел опрос среди своих абонентов с помощью сервиса "Мобильные опросы" и поинтересовался у клиентов, как с появлением мессенджеров изменился формат их коммуникаций. Как оказалось, большинство жителей российских регионов (82%) считают, что возникла новая цифровая культура общения. Прежде всего, они уверены (76%), что появление мессенджеров увеличило скорость их общения.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Формируется новый цифровой этикет

Благодаря широкому распространению общения в онлайне возникает новый цифровой этикет. Например, 54% россиян (по ПФО — 50%) используют аудиосообщения при общении в мессенджерах.

Вопреки существующему мнению о том, что отправка "войса" создает определенные неудобства для его получателя, например, если пользователь без наушников и находится в общественном месте, 66% опрошенных (по ПФО — 65%) не считают невежливым отправку "войса".

Большинство уверены (61% — по России, 62% — по ПФО), что обмен "войсами" в мессенджере не является адекватной заменой беседы по телефону. При этом 73% считают допустимым совершать голосовой звонок без предварительной договоренности об этом в мессенджере.

Как выяснилось, 25% опрошенных не отвечает на сообщение в мессенджере, если его отправителя нет в списке их телефонных контактов. При этом для большинства (60%) это вполне допустимо.

Больше половины пользователей мессенджеров (55% — по стране, по ПФО — 54%) хотят видеть, прочитано ли их сообщение, и уверены, что недопустимо отключать функцию, которая позволяет это скрыть.

Звонки VS чаты: пока побеждают первые

С распространением смартфонов и мобильного интернета 51% респондентов в регионах России стали меньше звонить по телефону, причем это больше относится к женщинам, чем к мужчинам. При этом подавляющее большинство опрошенных (94%) отметили, что, по их мнению, именно молодые люди стали звонить меньше.

Между тем звонки остаются приоритетным способом общения для связи с коллегами. "Чаще звоню для решения рабочих вопросов, чем пишу в мессенджерах", — так ответили 53% опрошенных россиян. Интересно, что мужчины звонят деловым партнерам чаще, а женщины предпочитают обсуждать рабочие вопросы в чатах.

Самыми популярными мессенджерами во всех регионах, по данным опроса, являются: WhatsApp — 80%, Telegram — 22%, Viber 19% (по ПФО — 40%), Мессенджер VK — 15% (по ПФО — 19%).

В исследовании с помощью сервиса "Мобильные опросы" приняло участие 2 470 человек. Это жители Москвы, Санкт-Петербурга и еще 143 городов России, расположенных во всех федеральных округах, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 18 до 55 лет.

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