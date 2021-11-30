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Власть и политика

В регионе зафиксировано на 33% меньше случаев заболевания коронавирусом

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области зарегистрировано 33-процентное уменьшение недельного количества случаев коронавируса в сравнении с предыдущей неделей. Об этом в понедельник, 29 ноября, в ходе заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова.

Несмотря на это, по ее словам, ситуация остается напряженной. В целом цифры все еще высокие: на 29 ноября выявлен 941 случай заболевания COVID-19.

"По заболеваемости по возрастам на 100 тыс. населения в сравнении с 46-й неделей снижение отмечается по всем группам: до года — на 19%, 1 — 6 лет — на 17%, 7 — 14 лет — на 19,5%, 15 — 17 лет — 2,9%, 18 — 29 лет — 35%, 30 — 49 лет — на 32%, 50 — 64 года — на 37%, 65 и старше — на 36,8%. Таким образом, наибольшее снижение зарегистрировано в группе 50-64 года, 65+, 18-29 лет и 30-49 лет", — назвала цифры глава ведомства. Вместе с тем, по ее оценке, показатель заболеваемости в возрастной группе старше 65 лет остается очень значительным, в группах 50-64 и 30-49 лет они также высоки.

В разрезе социальных групп при наблюдающемся снижении в сфере услуг, здравоохранения, образования, транспорта, торговли, среди работников предприятий и офисов — самый высокий показатель заболеваемости отмечается среди сотрудников сферы услуг (853,21 на 100 тыс. населения).

Также продолжилось снижение по внебольничной пневмонии: на 47-й неделе 1869 заболевших, что на 5% меньше, чем неделей ранее.

Светлана Архипова обратила внимание на небольшой рост зафиксированных случаев ОРВИ во всех возрастных группах после пятинедельного падения показателей. В этой связи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил главам ни в коем случае не снижать активности по приглашению жителей региона на вакцинацию от гриппа. Особенно глава региона поручил проверить министерству образования региона и главам муниципальных образований действующий режим отопления и входного контроля в школьных и дошкольных учреждениях, еще раз напомнить родителям о том, что ребенка с малейшими признаками недомогания следует оставлять дома.

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