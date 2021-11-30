В регионе зафиксировано на 33% меньше случаев заболевания коронавирусом

В Самарской области зарегистрировано 33-процентное уменьшение недельного количества случаев коронавируса в сравнении с предыдущей неделей. Об этом в понедельник, 29 ноября, в ходе заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова.
Несмотря на это, по ее словам, ситуация остается напряженной. В целом цифры все еще высокие: на 29 ноября выявлен 941 случай заболевания COVID-19.
"По заболеваемости по возрастам на 100 тыс. населения в сравнении с 46-й неделей снижение отмечается по всем группам: до года — на 19%, 1 — 6 лет — на 17%, 7 — 14 лет — на 19,5%, 15 — 17 лет — 2,9%, 18 — 29 лет — 35%, 30 — 49 лет — на 32%, 50 — 64 года — на 37%, 65 и старше — на 36,8%. Таким образом, наибольшее снижение зарегистрировано в группе 50-64 года, 65+, 18-29 лет и 30-49 лет", — назвала цифры глава ведомства. Вместе с тем, по ее оценке, показатель заболеваемости в возрастной группе старше 65 лет остается очень значительным, в группах 50-64 и 30-49 лет они также высоки.
В разрезе социальных групп при наблюдающемся снижении в сфере услуг, здравоохранения, образования, транспорта, торговли, среди работников предприятий и офисов — самый высокий показатель заболеваемости отмечается среди сотрудников сферы услуг (853,21 на 100 тыс. населения).
Также продолжилось снижение по внебольничной пневмонии: на 47-й неделе 1869 заболевших, что на 5% меньше, чем неделей ранее.
Светлана Архипова обратила внимание на небольшой рост зафиксированных случаев ОРВИ во всех возрастных группах после пятинедельного падения показателей. В этой связи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил главам ни в коем случае не снижать активности по приглашению жителей региона на вакцинацию от гриппа. Особенно глава региона поручил проверить министерству образования региона и главам муниципальных образований действующий режим отопления и входного контроля в школьных и дошкольных учреждениях, еще раз напомнить родителям о том, что ребенка с малейшими признаками недомогания следует оставлять дома.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно