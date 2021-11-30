Скоростной интернет от "Ростелекома" пришел в самарский поселок Липяги

"Ростелеком" построил свыше 23 километров оптики до поселка Липяги городского округа Новокуйбышевск Самарской области. Новая инфраструктура связи создана по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная оптическая пассивная сеть), обеспечивающей стабильно высокую скорость передачи данных. Порядка полутора тысяч семей получили доступ к современным цифровым сервисам.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала компании "Ростелеком":
"Развитие гигабитных сетей смещается в сторону периферии. Именно здесь сосредоточен спрос на услуги широкополосного доступа к интернету. Строительство оптики в пригородных населенных пунктах — долгожданное для сельчан событие. Высокоскоростное соединение открывает им наряду с горожанами доступ к целой экосистеме цифровых сервисов".
Волоконно-оптический кабель заводится непосредственно в дом. По одной линии можно подключить сразу несколько услуг. Теперь жители поселка Липяги могут не только пользоваться интернетом, но и смотреть более сотни телеканалов, тысячи фильмов и сериалов в видеосервисе Wink, обеспечивать безопасность домов и квартир при помощи видеонаблюдения и системы "Умный дом".
Сергей Марков, глава городского округа Новокуйбышевск:
"Липяги — это поселок на территории современного Новокуйбышевска, он появился задолго до начала строительства города. Здесь традиционно преобладает частный сектор. С появлением гигабитного интернета от "Ростелекома" возможности сельчан для учебы, работы и отдыха вышли за границы их населенного пункта. Сделан еще один шаг в развитии этих территорий".
Марина Кузнецова, жительница поселка Липяги:
"По профессии я бухгалтер. В поселке нет высокооплачиваемой работы, а перейти на удаленный режим я раньше не могла: по мобильному телефону составлять балансы и отчеты невозможно. Гигабитный проводной интернет стал для меня спасением. Теперь я возглавляю отдел в крупной самарской компании и работаю дистанционно".
Получить подробную информацию о тарифах и условиях подключения услуг "Ростелекома" можно на сайте компании и по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.
Последние комментарии
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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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Всё написали, кроме того как называется приложение