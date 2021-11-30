16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На развязке на трассе М-5 у Тольятти открыто движение Для строительства обхода Тольятти понадобились земли ТоАЗа Строительная готовность Волжского моста и обхода Тольятти составила 37,8% Операторы обеспокоены возможной блокировкой миллионов SIM-карт с 1 декабря Минтранс просубсидирует покупку "Валдаев" и "Метеоров"

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Дракулов по соседству с супергероями: в декабре зрителей Wink ждут киновстречи со смешным, страшным и сказочным

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В первый зимний месяц пользователи цифрового видеосервиса Wink встретятся с супергероями, прикоснутся к тайнам северных мифов и откроют смешное в страшном. В списке эксклюзивных новинок — жанры и сюжеты для любого возраста.

Открывает подборку отечественный взгляд на самую известную вампирскую историю. Но если во всем мире вампиры обычно становятся героями фильмов ужасов, то российский фильм "Дракулов" (16+) — это комедия. К тому же за образ графа-кровопийцы отвечает Михаил Галустян, а значит, это точно не очень страшное кино. Живущий в мрачной усадьбе Дракулов задумывает сменить обстановку и купить дом в Москве. В столицу граф отправляется не только осмотреть новый особняк, но и заполучить новую жертву. Детали сделки пользователи Wink смогут узнать с 21 декабря.

Для любителей по-настоящему страшного видеосервис Wink тоже подготовил загадку. Режиссер триллера "Ледяной демон" (16+) Иван Капитонов перенес в наше время финно-угорский миф о злом духе, который сохраняет жизнь замерзающим путникам, чтобы они могли завершить месть. Муж Тани (Ольга Ломоносова) бесследно пропал в горах много лет назад, за это время выросла дочь, которая почти не помнит отца (Андрей Марусин). Спустя 10 лет его находят в снегах в странном состоянии, напоминающем кому. Рада ли семья, где уже есть другой мужчина, такому возвращению, зрители узнают 4 декабря.

Иные духи действуют в исторической драме "Тыгын Дархан" (16+), снятой по книгам якутского народного писателя Василия Яковлева-Далана. Картина отправит зрителей на четыре века назад, во времена, когда якутская земля страдала от междоусобиц, а Тыгын Дархан, глава хангаласского рода, пытался объединить разрозненные племена в союз. Однако не все предводители были готовы делиться властью: их коварные интриги разгневали духа войны. В видеосервисе Wink эпос, продолжающий линейку ярких фильмов якутского кинематографа, эксклюзивно доступен с 2 декабря.

Список зарубежных цифровых премьер открывает первый режиссерский опыт немецкого актера Даниэля Брюля. В картине "По соседству" (16+) звезда "Бесславных ублюдков" и "Гуд бай, Ленин!" играет почти самого себя. У его героя-тезки есть всё: успешная кинокарьера, дом в Берлине, идеальная семья. Перед очередным кастингом Даниэль заглядывает в бар по соседству, где встречает немолодого мужчину, странный разговор с которым, похоже, изменит не только ближайшие планы героя, но и всю его жизнь. Ответ на вопрос, кто этот незнакомец, — неловкий поклонник, скучающий критик или бывший агент Штази, пользователей видеосервиса Wink ждет с 16 декабря.

В основе сюжета немецко-австрийской картины "Королевская игра" (16+) лежит одна из самых известных в мировой литературе антивоенных книг — "Шахматная новелла" Стефана Цвейга. Действие фильма происходит в Австрии накануне Второй мировой войны: юрист Йозеф Барток (Оливер Мазуччи) не успевает покинуть оккупированную нацистами Вену и попадает в застенки гестапо. Барток отказывается от сотрудничества с гестаповцами. Пытки и одиночная камера едва не сводят его с ума, и есть только один способ сохранить разум — шахматы. Подписчикам Wink эта картина доступна с 9 декабря.

Мультипликационный фильм "Лука" (6+) мгновенно перенесет зрителей всех возрастов из наступающей зимы в летние каникулы у моря. И хотя происхождение главного героя — не совсем обычного мальчика Луки — может напомнить историю Русалочки, как и в любом мультике студии Pixar, зрителей ждет неповторимый и трогательный сюжет. Всей семьей окунуться в мир детства, а заодно разобраться, могут ли морские чудовища быть симпатичнее некоторых людей, видеосервис Wink предлагает со 2 декабря.

Герою Дэниела Крэйга наверняка тоже хотелось размеренной жизни у моря, но в заключительном фильме агентской саги "Не время умирать" (12+) Бонду снова пришлось изменить планы. Спасая похищенного ученого, он сталкивается со смертоносным биологическим оружием и, кажется, вступает в действительно последнюю схватку. Попрощаться с Джеймсом Бондом (или разглядеть надежду на продолжение?) пользователи Wink смогут с 8 декабря.

Еще одна суперсхватка ждет поклонников героев комиксов о мстителях в фантастическом боевике "Черная вдова" (16+). Агенту КГБ Наташе Романофф (Скарлетт Йоханссон) предстоит не только выполнить спецзадание, но разобраться в непростой семейной истории. Экранизация этого комикса установила несколько рекордов сборов и вошла в десятку самых кассовых проектов 2021 года. Присоединиться к героям захватывающего блокбастера подписчики Wink смогут с 16 декабря.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5