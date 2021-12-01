ХК "Лада" обыграл "Ижсталь" — 4:0

Во вторник, 30 ноября, в Париматч ВХЛ — Кубок Шелкового пути "Лада" в Ижевске сыграла с "Ижсталью", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
В первом периоде Донат Стальнов открыл счет, а во втором Алексей Цыплаков, Владимир Бобылев и Юрий Козловский довели счет до 4:0 в пользу "Лады".
В третьем периоде Данил Маркус сократил счет, а затем Андрей Белозеров установил окончательный результат — 5:1 победа "Лады".
В состав волжан вернулся Ярослав Альшевский, восстановившийся после травмы.
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