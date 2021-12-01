ФАС: В АвтоВАЗе опровергли информацию о намерении продавать машины с навязанными "допами"

Ранее в СМИ появилась информация, что с 15 ноября 2021 года цены на автомобили Lada в официальных прайс-листах автомобилей будут установлены уже с учетом стоимости дополнительных аксессуаров. В связи с этим ФАС России запросила у АО "АвтоВАЗ" информацию о новых условиях реализации автомобилей, сообщили в антимонопольном ведомстве.

Производитель сообщил ведомству, что не планирует обязывать дилеров реализовывать автомобили Lada, навязывая дополнительные аксессуары. Также АвтоВАЗ заинтересован сохранить многообразие комплектаций автомобилей и их оснащение по желанию потребителей.

Как пояснил производитель, ввести новые варианты комплектации автомобилей с наборами аксессуаров планируется с 1 декабря, при этом они не будут исключать ранее существовавшие. Потребитель также вправе приобрести автомобиль без дополнительного оборудования.

"Дополнительно в компании сообщили, что информируют дилеров о необходимости соблюдать права потребителей. В частности, о наличии у потенциального покупателя возможности получить исчерпывающую информацию о входящих в состав набора аксессуаров элементах для конкретной модели автомобиля и его стоимости до заключения договора купли-продажи", — отмечается в сообщении.