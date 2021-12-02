Таможенники обнаружили 5 тонн немаркированных лекарств в Самарской области

Сотрудники Самарской таможни обнаружили крупную партию немаркированных медицинских препаратов в грузовике, который остановили в районе с. Большая Черниговка, сообщает ведомство.

Автомобиль ехал из Киргизии в Грозный. В фуре было более 44 тыс. единиц (около 5 тонн) различных медицинских препаратов, в числе которых Бромгексин Берлин Хеми и Називин. Обязательной маркировки на товарах не было. Общая стоимость партии, согласно товаросопроводительным документам, превышает 5 млн рублей.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 14.12.2018 № 1556 "Об утверждении положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения" лекарственные препараты подлежат обязательной маркировке средствами идентификации.