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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарский "Союз" успешно стартовал с космическим аппаратом Galileo FOC с Куру

КУРУ. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 5 декабря, в 03:19:20.687 по московскому времени ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" и навигационными космическими аппаратами Galileo FOC успешно стартовал с космодрома Куру, сообщает Роскосмос.

В результате вывода на орбиту спутников Galileo FOC 23 и 24 Европейское космическое агентство доведет группировку спутников Галилео до 28.

Запуски РКН типа "Союз" с космодрома Гвианского космического центра ведутся с 2011 года. Состоявшийся старт "Союз-СТ-Б" с космодрома Куру стал двадцать шестым по счету.

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