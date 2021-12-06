Самарский "Союз" успешно стартовал с космическим аппаратом Galileo FOC с Куру

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В воскресенье, 5 декабря, в 03:19:20.687 по московскому времени ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" и навигационными космическими аппаратами Galileo FOC успешно стартовал с космодрома Куру, сообщает Роскосмос.