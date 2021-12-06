16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Участок федеральной трассы Самара - Пугачев обслуживают 10 единиц техники Территорию под строительство станции метро "Театральная" распланирует "ТеррНИИгражданпроект" Паром до Рождествено могут лишить причала Проект строительства нового дублера Московского шоссе выполнит "Автодор" Определен подрядчик на ремонт дороги и двух мостов в Похвистневском районе

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Клиенты сдали в переработку 14000 старых телефонов через салоны Tele2

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Tele2 продлевает на 2022 год экологический проект "Переплавка", в рамках которого можно сдать свой старый телефон на переработку. Всего клиенты передали на утилизацию около 14000 устройств. Наиболее активно в инициативе оператора принимают участие москвичи, жители Урала и Поволжья.

В 2022 году Tele2 продолжит сотрудничать по экопроекту "Переплавка" с корпорацией "Экополис" — единственным в России комплексом заводов по экологичной утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования. Оператор отправит собранные устройства на предприятие для дальнейшей переработки.

Tele2 также подвела итоги двух лет работы экопроекта. За это время его география расширилась с 11 до 64 регионов страны, адресная программа — до 600 салонов оператора. Наиболее активно в "Переплавке" участвуют жители Москвы, на втором месте — уральцы, на третьем — жители Поволжья.

Цель первого операторского экопроекта "Переплавка" — побудить клиентов всех операторов правильно утилизировать старые телефоны и создать инфраструктуру для сбора этой категории отходов. Чтобы поддержать инициативу, нужно принести старое устройство в один из салонов Tele2, участвующих в акции. Модель, марка и состояние телефона не имеют значения. В специальном видеоролике Tele2 показала, как утилизируются телефоны, собранные в салонах Tele2.

Мобильные телефоны относятся к категории электронного мусора и зачастую пользователи не знают, что их тоже нужно перерабатывать. В состав современного смартфона входят пластик, медь, цветные металлы. В микросхемах и батарее содержатся токсичные материалы — такие как свинец, литий, хром.

Tele2 провела исследование, чтобы выяснить отношение людей к вопросам утилизации техники. Более 66% респондентов, принявших участие в "Переплавке", считают важным правильно утилизировать технику для борьбы с загрязнением окружающей среды. Экопроект имеет и образовательную функцию — 19% опрошенных ранее не знали о необходимости специально утилизировать телефоны, но теперь заинтересовались программой.

Проблема электронного мусора — одна из самых актуальных на планете. Эксперты Учебного и научно-исследовательского института ООН подсчитали, что объем таких отходов на свалках стран СНГ и Грузии за последние 10 лет увеличился на 50% и составил 8,7 кг на душу населения. Россия производит наибольшее количество электронных отходов на одного человека в регионе. При этом уровень сбора электронных отходов среди населения очень низок — он составляет всего 2,5%, отмечают эксперты. На малогабаритное оборудование ИТ и электросвязи, к которому относятся мобильные телефоны, приходится 8% электронного мусора в стране.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2