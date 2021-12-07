ХК "Лада" и защитник Иван Воробьев расторгли контракт

Хоккейный клуб "Лада" и защитник Иван Воробьев договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
В сезоне 2021/22 Воробьев сыграл за тольяттинский клуб в 25 матчах, но набранными очками не отметился. Иван заработал показатель полезности "+7" и набрал 20 минут штрафа.
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