Пожар на Птичьем рынке в Самаре ликвидирован

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Во вторник, 7 декабря, в 9:30 пожар на Птичьем рынке на ул. Ново-Вокзальной, 2 "а" в Советском районе ликвидирован на площади 1200 кв. м, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: Пресс-служба МЧС