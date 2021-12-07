В Самаре 122 человека тушат крупный пожар на рынке на ул. Ново-Вокзальной

Во вторник, 7 декабря, в 4:32 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Ново-Вокзальной, 2 "а" в Советском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что там горят торговые павильоны на открытой территории рынка. Пожару, площадь которого составила 1200 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "№ 2".

Для тушения пожара привлечено 122 человека, 38 единиц техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены пожарная насосная станция, рукавный автомобиль и пожарный поезд с железнодорожной станции "Самара". Руководит тушением пожара начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Олег Бойко.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет. В 6:32 пожар удалось локализовать.