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Пожары Происшествия

В Самаре 122 человека тушат крупный пожар на рынке на ул. Ново-Вокзальной

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 7 декабря, в 4:32 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Ново-Вокзальной, 2 "а" в Советском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что там горят торговые павильоны на открытой территории рынка. Пожару, площадь которого составила 1200 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "№ 2".

Для тушения пожара привлечено 122 человека, 38 единиц техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены пожарная насосная станция, рукавный автомобиль и пожарный поезд с железнодорожной станции "Самара". Руководит тушением пожара начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Олег Бойко.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет. В 6:32 пожар удалось локализовать.

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Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.

Алёна Искра 21 апреля 2021 07:04 В Тольятти подозрение в поджоге городского леса пало на главного экоактивиста

Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!

Олег Марфин 15 февраля 2018 15:01 Появилось видео допроса мужчины, признавшегося в поджоге своей квартиры, где погибли его дети

Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!

Анатолий Янович 14 февраля 2018 16:27 В Самаре 36 человек тушили стеллажи и утеплитель на пр. Кирова

Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

Васильев Валерий 29 ноября 2017 17:07 При пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина

человекек не сгорел а зодахнупся

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