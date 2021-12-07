Прокуратура Самарской области организовала проверку в связи с пожаром на "Птичке"

Прокуратура Самарской области организовала проверку в связи с пожаром на территории рынка "На птичке" по ул. Ново-Вокзальной, 2а.

Напомним, что пожар начался 7 декабря в 4:32, его площадь составила 1200 кв. м. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время пожар локализован.

По поручению прокурора области Сергея Берижицкого на месте происшествия работу по координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов осуществляют заместитель прокурора области Дмитрий Смоленцев, прокурор г. Самары Артем Ярыгин.

По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц.