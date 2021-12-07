Прокуратура Самарской области организовала проверку в связи с пожаром на "Птичке"

Прокуратура Самарской области организовала проверку в связи с пожаром на территории рынка "На птичке" по ул. Ново-Вокзальной, 2а.
Напомним, что пожар начался 7 декабря в 4:32, его площадь составила 1200 кв. м. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время пожар локализован.
По поручению прокурора области Сергея Берижицкого на месте происшествия работу по координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов осуществляют заместитель прокурора области Дмитрий Смоленцев, прокурор г. Самары Артем Ярыгин.
По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся