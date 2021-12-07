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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 первой начала продавать гигабайты и SMS на Ozon

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 первой в России начала продавать пакеты гигабайтов и SMS на Ozon. Теперь клиенты компании могут докупить интернет-трафик и сообщения на крупнейшем маркетплейсе страны.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 вновь вышла за рамки телекома и сосредоточилась на поддержке интересов и образа жизни клиентов. В сотрудничестве с крупнейшим маркетплейсом оператор делает фокус на создании уникальных предложений, которые не имеют аналогов на рынке мобильной связи. Tele2 и Ozon подтверждают позиции трендсеттеров и предлагают клиентам удобные и выгодные продукты.

Ozon стал первой онлайн-платформой, внедрившей возможность покупать гигабайты и SMS как отдельную услугу. Абоненты Tele2 могут приобрести пакеты мобильного интернета объемом от 1 Гб до 1 Тб, а также SMS-пакеты — от 50 до 1000 сообщений. При этом клиенты маркетплейса значительно экономят: 500 Гб интернет-трафика на Ozon стоят 500 рублей, 1 Тб — 1000 рублей, пакет из 50 SMS — 20 рублей. Срок действия интернет-пакетов составляет 30 или 90 дней, в зависимости от их объема, SMS-пакетов — 30 дней. Чтобы купить дополнительный трафик, клиенту нужно зайти на сайт или в приложение Ozon, набрать в поиске "Пакет Tele2", выбрать нужный объем услуг и оплатить покупку. После этого ему придет промокод для активации в личном кабинете (через пункт меню "Промокоды" в "Настройках").

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

"Покупатели уже привыкли к тому, что в ассортименте маркетплейсов есть предложения от операторов связи: на площадке можно приобрести SIM-карту и подключить новый тариф. Мы решили пойти дальше и первыми на рынке предложили клиентам маркетплейса гигабайты и SMS. Мы рады развивать сотрудничество с Ozon. Я уверен, что новое предложение будет востребовано у клиентов и сделает онлайн-шопинг еще удобнее — покупка Гб и SMS станет таким же привычным действием, как заказ новой книги или одежды".

Сергей Петушков, директор проекта "Услуги Ozon":

"Мы рады стать первым маркетплейсом, на котором среди миллионов товаров теперь доступны для покупки гигабайты и SMS-сообщения мобильного оператора. Благодаря совместному проекту Ozon сможет закрыть потребность наших покупателей в непрерывной мобильной связи. Абонентам Tele2 теперь станет удобно совмещать онлайн-покупки с пополнением баланса мобильного счета".

Подробные условия — на сайте ozon.ru. Количество пакетов ограничено.

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