"Ладья" проиграла "Молоту"

ХК "Ладья" на домашнем льду проиграла пермскому "Молоту".

Счет в матче был открыт на 36-й минуте, когда Владимир Шлыков точно бросил с близкого расстояния — 0:1. При этом голевых воротам друг друга соперники угрожали достаточно редко.

На 54-й минуте Алексей Аверьянов броском от синей линии сравнял счет, а через несколько минут Глеб Лачинов мог принести победу "Ладье", но шайба после его броска попала в штангу.

Игра перешла в овертайм, где победу "Молоту" принес Дмитрий Аржанов — 1:2.