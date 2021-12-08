"Ладья" проиграла "Молоту"

ХК "Ладья" на домашнем льду проиграла пермскому "Молоту".
Счет в матче был открыт на 36-й минуте, когда Владимир Шлыков точно бросил с близкого расстояния — 0:1. При этом голевых воротам друг друга соперники угрожали достаточно редко.
На 54-й минуте Алексей Аверьянов броском от синей линии сравнял счет, а через несколько минут Глеб Лачинов мог принести победу "Ладье", но шайба после его броска попала в штангу.
Игра перешла в овертайм, где победу "Молоту" принес Дмитрий Аржанов — 1:2.
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