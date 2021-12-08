Клиенты могут перенести номер в Tele2 с помощью "Госключа"

Tele2 предложила клиентам переходить в свою сеть с сохранением номера (MNP) дистанционно. Карту Tele2 доставят домой, а документы можно подписать удаленно с помощью приложения "Госключ".

Клиентам не нужно идти в салон связи, чтобы оформить переход в сеть Tele2 по процедуре MNP. Для переноса номера потребуется карта с саморегистрацией: ее можно купить с доставкой на сайте или в приложении Tele2, на крупнейших маркетплейсах или в сетях крупных ретейлеров. Заявление на перенос номера и договор с новым оператором подписываются с помощью приложения "Госключ". Оно работает на базе передовых технологий, обеспечивающих защиту информации, поэтому возможность регистрации другим лицом полностью исключается.

Для активации карты клиенту нужно иметь подтвержденную запись на портале "Госуслуги" и приложение "Госключ". Оно осуществляет переход на портал "Госуслуги", после чего данные клиента автоматически подгружаются из ЕСИА в приложение. "Госключ" воспроизводит случайные числа и на основе криптографической защиты создает уникальный сертификат усиленной неквалифицированной подписи (УНЭП). Его нужно сгенерировать всего один раз — после этого подписывать документы можно нажатием одной кнопки.

Перенос номера по MNP следует начать в приложении "Мой Tele2". После сканирования штрих-кода на упаковке SIM-карты пользователь может выбрать в пункте меню переход со своим номером. Затем потребуется ввести номер телефона и желаемую дату переноса. После выбора даты клиент получит на подписание договор и заявление на MNP в приложении "Госключ".

Клиент бесшовно переходит в приложение "Госключ", где видит уведомление "Поступили документы". Как обладатель сгенерированной УНЭП абонент подписывает оба документа нажатием на кнопку приложения "Госключ". Договор в электронном виде отправляется абоненту на почту, SIM-карта активируется.

По данным ЦНИИС, с 2014 года на российском рынке было перенесено 21,5 млн номеров. При этом с начала 2021 года общее число портаций увеличилось на 3 млн — прирост составил почти 17%.

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2:

"Услуга MNP дает клиенту свободу выбора и возможность подключения к оптимальному для него оператору. Статистика базы данных перенесенных номеров доказывает, что этот сервис по-настоящему востребован абонентами. Мы предлагаем клиентам подключиться к нашей сети без посещения салона: договор и заявление на перенос можно подписать в онлайн-формате. Подключение с помощью "Госключа" удобно, безопасно и быстро для абонентов. Единожды получив электронную подпись, клиент получит возможность использовать ее в будущем для других целей — подписания трудовых договоров, договоров купли-продажи и аренды".

В августе 2021 года Tele2 первой в России предложила клиентам удаленно регистрировать SIM-карты с помощью неквалифицированной электронной подписи в приложении "Госключ". Это стало одним из новых способов удаленного заключения договоров согласно закону, который вступил в силу 1 июня 2021 года.