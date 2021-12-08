МегаФон назвал самые популярные у самарцев соцсети

Первое место занимает ВКонтакте, второе — Instagram. TikTok поднялся на третье место среди самых популярных соцсетей в Самарской области, обогнав Одноклассники и Facebook. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях вырос в 1,4 раза. На долю ВКонтакте приходится 34% трафика, потребляемого самарцами в соцсетях, далее следуют Instagram и TikTok, занимающие 28% и 24% соответственно.

Самый высокий показатель прироста в России продемонстрировал TikTok — в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53%.

По подсчетам специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для ВКонтакте этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok — 225 Мб.

В России самая активная аудитория у ВКонтакте — ежедневно сайт посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok — 35%.