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Здравоохранение Общество

Врачи-педиатры Самарской области рекомендуют родителям привить детей от гриппа

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заведующая отделением медицинской реабилитации Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Татьяна Романова рекомендует родителям привить своих детей от гриппа.

Фото: www.instagram.com/minzdrav_63

"Грипп — это острое инфекционное заболевание, которое можно предотвратить. Наиболее эффективным и безопасным средством профилактики гриппа являются современные вакцины. Противогриппозные вакцины, применяемые в правильной дозе и в нужное время, защищают от заболевания гриппом до 80% детей и взрослых", — рассказала врач в Инстаграме минздрава Самарской области.

Она подчеркнула, что дети болеют гриппом чаще всего — и болеют дольше, чем взрослые.

"Чтобы защитить детей раннего возраста, особенно малышей до 6 месяцев, защита которых не может быть обеспечена с помощью вакцинации, целесообразно привить против гриппа всех лиц, тесно контактирующих с ребенком", — дает совет Татьяна Романова.

Педиатр отмечает, что многие родители отказываются ставить прививку от гриппа детям, считая, что она может нанести вред здоровью и от нее нет пользы.

"Это миф: на самом деле прививка не опасна и не вызывает осложнений, в крайнем случае может проявиться покраснение на коже в месте укола, которое проходит через 2-3 дня, или небольшое повышение температуры. Даже если ребенок от кого-то заразится гриппом, болезнь будет протекать в легкой форме, без осложнений. Перед прививкой ребенка обязательно должен осмотреть врач. Любое острое состояние, контакт с инфекционным больным — это временный медицинский отвод. На сегодняшний день в нашей поликлинике прошли вакцинацию против гриппа более 9,5 тыс. детей — это 42% от прикрепленного детского населения Октябрьского района", — сообщила врач.

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