Врачи-педиатры Самарской области рекомендуют родителям привить детей от гриппа

Заведующая отделением медицинской реабилитации Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Татьяна Романова рекомендует родителям привить своих детей от гриппа.

"Грипп — это острое инфекционное заболевание, которое можно предотвратить. Наиболее эффективным и безопасным средством профилактики гриппа являются современные вакцины. Противогриппозные вакцины, применяемые в правильной дозе и в нужное время, защищают от заболевания гриппом до 80% детей и взрослых", — рассказала врач в Инстаграме минздрава Самарской области.

Она подчеркнула, что дети болеют гриппом чаще всего — и болеют дольше, чем взрослые.

"Чтобы защитить детей раннего возраста, особенно малышей до 6 месяцев, защита которых не может быть обеспечена с помощью вакцинации, целесообразно привить против гриппа всех лиц, тесно контактирующих с ребенком", — дает совет Татьяна Романова.

Педиатр отмечает, что многие родители отказываются ставить прививку от гриппа детям, считая, что она может нанести вред здоровью и от нее нет пользы.

"Это миф: на самом деле прививка не опасна и не вызывает осложнений, в крайнем случае может проявиться покраснение на коже в месте укола, которое проходит через 2-3 дня, или небольшое повышение температуры. Даже если ребенок от кого-то заразится гриппом, болезнь будет протекать в легкой форме, без осложнений. Перед прививкой ребенка обязательно должен осмотреть врач. Любое острое состояние, контакт с инфекционным больным — это временный медицинский отвод. На сегодняшний день в нашей поликлинике прошли вакцинацию против гриппа более 9,5 тыс. детей — это 42% от прикрепленного детского населения Октябрьского района", — сообщила врач.