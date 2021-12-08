Врачи-педиатры Самарской области рекомендуют родителям привить детей от гриппа

Заведующая отделением медицинской реабилитации Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Татьяна Романова рекомендует родителям привить своих детей от гриппа.
"Грипп — это острое инфекционное заболевание, которое можно предотвратить. Наиболее эффективным и безопасным средством профилактики гриппа являются современные вакцины. Противогриппозные вакцины, применяемые в правильной дозе и в нужное время, защищают от заболевания гриппом до 80% детей и взрослых", — рассказала врач в Инстаграме минздрава Самарской области.
Она подчеркнула, что дети болеют гриппом чаще всего — и болеют дольше, чем взрослые.
"Чтобы защитить детей раннего возраста, особенно малышей до 6 месяцев, защита которых не может быть обеспечена с помощью вакцинации, целесообразно привить против гриппа всех лиц, тесно контактирующих с ребенком", — дает совет Татьяна Романова.
Педиатр отмечает, что многие родители отказываются ставить прививку от гриппа детям, считая, что она может нанести вред здоровью и от нее нет пользы.
"Это миф: на самом деле прививка не опасна и не вызывает осложнений, в крайнем случае может проявиться покраснение на коже в месте укола, которое проходит через 2-3 дня, или небольшое повышение температуры. Даже если ребенок от кого-то заразится гриппом, болезнь будет протекать в легкой форме, без осложнений. Перед прививкой ребенка обязательно должен осмотреть врач. Любое острое состояние, контакт с инфекционным больным — это временный медицинский отвод. На сегодняшний день в нашей поликлинике прошли вакцинацию против гриппа более 9,5 тыс. детей — это 42% от прикрепленного детского населения Октябрьского района", — сообщила врач.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.