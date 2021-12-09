Мошенники выманили у самарца 800 тыс. рублей

В Самаре 53-летний местный житель стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сказал, что мошенники пытаются снять деньги со счета потерпевшего. Жителя Самары заверили, что деньги нужно перевести на безопасный счет. В итоге самарец трижды перевел свои средства на разные счета. Всего мошенники получили 800 тыс. рублей.

Правоохранители просят жителей региона быть бдительными и не доверять мошенникам, которые представляются сотрудниками службы безопасности банков.