Санкт-Петербург развивает новую туристскую географию

Санкт-Петербург во время сокращения числа путешествий в мире, связанного с пандемией, не досчитался 70% гостей, однако бренд города мировой туриндустрии сохранил.

Мало того, недавно он заявил о новом направлении развития сферы гостеприимства и туризма. И знакомясь с проектом формирования нового облика Северной столицы, понимаешь, что город поднимает статус туристической столицы мирового масштаба на иной уровень.

Журналист "Волга Ньюс" имел возможность получить информацию о планах по созданию новой городской среды, экскурсионных маршрутов и комплексных локаций для отдыха, что называется из первых рук, побывав в культурной столице страны по приглашению городского комитета по развитию туризма, который с воодушевлением знакомил представителей СМИ России с тем, какую роль в этом процессе будут играть здания бывших промышленных предприятий и не только они.

"Новая Голландия"

Рукотворный остров в Адмиралтейском районе. Именно здесь, в центре города, располагались склады лесоматериалов для строительства кораблей. Масштабные сооружения из красного кирпича, в строительстве которых принимали участие ведущие архитекторы и инженеры разных эпох, в том числе первый профессор зодчества Петербургской академии художеств Жан-Батист Валлен-Деламот. Их открыли для посетителей после реконструкции в 2011 году впервые за 300 лет.

Пространство острова обустраивалось несколько лет, и сейчас это многофункциональный культурный комплекс, идея которого — сохранение архитектурного наследия, а также создание нового общественного пространства для отдыха и развития креативных индустрий. Кузницу переделали под ресторан. Здание бывшей морской тюрьмы в виде замкнутого круга стало культурно-досуговым центром, на разных этажах которого расположились магазины, общественные пространства, кафе, студии, салоны красоты и здоровья. Каток, открытый театр, тропинки для прогулок. Словом, разнообразный отдых в исторической атмосфере в центре города для взрослых и детей.

"Севкабель Порт"

Промышленное предприятие "Севкабель" на Васильевском острове основано в конце XIX века немецкими инженерами Сименсом и Гальске. В 2017 году оно освободило 20% занимаемой территории и стало инициатором создания культурно-делового пространства "Севкабель Порт". Сейчас здесь известное общественное пространство, где расположились выставочные залы, каток, бары, рестораны, выход на набережную Финского залива. До 31 января здесь можно посетить масштабную выставку "HYDRA", которая посвящена экологическим проблемам, связанным с водой. В подготовке этого зрелищного мультимедийного проекта принимали участие специалисты из России, Великобритании, Франции, Италии, Норвегии, Германии, Канады, Словении.

"Артмуза"

На территории бывшего завода музыкальных инструментов "Муздеталь" на Васильевском острове сегодня музей современного искусства и креативное пространство "Артмуза". Выставки современных художников представлены в галереях. Смена экспозиций происходит ежемесячно. В музее проходят мастер-классы, а в панорамном ресторане "Солнцесправа" на крыше здания — концерты и творческие вечера.

"Эрарта"

Бывшее пятиэтажное здание НИИ синтетического каучука на Васильевском острове, построенное в 1951 году, занимает первый частный музей современного искусства Санкт-Петербурга "Эрарта". Его название расшифровывается как эра арта, эра искусства. Здесь есть постоянная экспозиция и проходит около 40 выставок в год. Музей работает как с начинающими авторами, так и со звездами мировой величины. Выставка известного немецкого фотохудожника Хельмута Ньютона пройдет с декабря по апрель 2022 года. Современное искусство обладает удивительной притягательной силой потому, что позволяет увидеть привычные вещи под другим углом, в обыденном найти иные смыслы. Именно поэтому в музей "Эрарта" хочется вернуться.

Лофт-проект "Этажи"

Торгово-выставочный центр в здании бывшего хлебозавода на Лиговском проспекте открылся в 2007 году. Мастерские, креативные магазины, кафе, выставки, фестивали, парк качелей, смотровая площадка на крыше. Это пространство, где творческая молодежь найдет единомышленников. Выставка, посвященная британскому "уличному" художнику Бэнкси, продлится в торгово-выставочном пространстве до 31 января.

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