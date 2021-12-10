В выставочном зале Союза художников пройдет серия новогодних мероприятий "Фарфоровая песенка"

В Самаре с 14 декабря по 10 января пройдет цикл новогодних праздничных мероприятий "Фарфоровая песенка".

Проект ориентирован на разную аудиторию, но в первую очередь на детей.

"Фарфоровая песенка" начнется с совместной выставки двух самарских художников Натальи Шепелевой и Алисы Самаринкиной.

Наталья Шепелева представит живописные полотна, наполненные счастьем, радостью материнства и детства. Практически все картины Натальи рассказывают о детском взгляде на мир, об ожидании чуда в новогоднюю ночь, о предвкушении праздника. Ее живопись отличают радостная яркая палитра, пастозный мазок и сверкание красок.

Керамика Алисы Самаринкиной представляет трогательные образы детей в простой обстановке: дома, на прогулке, катающихся на лыжах, на коньках, санках. Эти маленькие хрупкие фаянсовые фигурки покоряют искренностью, нежностью, теплом и любовью.

В течение всей выставки художники, члены СХР и профессиональные педагоги (МБУ ДО ЦДОД "Искра") будут проводить мероприятия для детей: творческие встречи с художниками, мастер-классы и музыкальный концерт учащихся МБУ ДО Самары ДШИ-8. Также гостей ждет праздник на улице перед выставочным залом Союза художников.

Программа:

14.12 в 13:00 - Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки из подручного материала (валяние). Ведет член СХР Дина Богусонова. (группа набрана)

15.12 в 17:00 - Творческая встреча с художником "Путь художника". Ведет член СХР Тарас Круглов. (идет набор в группу)

17.12 в 13:00 - Мастер-класс, новогодняя открытка "Мандарины". Ведет член СХР Анна Сливкова. (группа набрана)

18.12 в 13:00 - Мастер-класс. Рисунок в технике Граттаж "Новогодняя елка". Ведет Член ТСХР Наталья Ишутина (МБУ ДО ЦДОД "Искра"). (группа набрана)

19.12 в 13:00 - Мастер-класс. Новогодняя картина "Праздник". Ведет член СХР Дмитрий Мантров. (группа набрана)

20.12 в 17:00 - Мастер-класс, лепка из соленого теста. Ведет член СХР Ирина Елизарова. (идет набор в группу)

21.12 в 17:00 - Творческая встреча с художником "Искусство шаржа". Ведет член СХР Анна Есипова. (идет набор в группу)

22.12 - Видео-концерт учащихся МБУ ДО Самары "ДШИ №8", трансляция в течение дня.

24.12 в 16:00 - Мастер-класс по декупажу "Тигр - символ года". Ведет член СХР Евгения Тарасова. (идет набор в группу)

27.12, в 17:00 - Творческая встреча с художником "Сказки и мифы". Ведет член СХР Сергей Цедилов. (идет набор в группу)

28.12 в 16:00 - Мастер-класс по художественному ткачеству, изготовление броши "Новогодняя Ель". Ведет член СХР Дина Ковалева. (идет набор в группу)

5.01 в 13:00 - Мастер-класс, лепка из соленого теста. Ведет Людмила Литвинова (МБУ ДО ЦДОД "Искра"). (идет набор в группу)

6.01 в 16:00 - Мастер-класс по бисероплетению. Ведет Галина Мулланурова (МБУ ДО ЦДОД "Искра"). (идет набор в группу)

7.01 в 12:00 - Праздничное мероприятие "Рождество" (Открытая площадка перед Выставочным залом "Союза художников").

9.01 в 13:00 - Экскурсия по художественной выставке "Фарфоровая песенка". Ведет член СХР Наталья Шепелева. (идет набор в группу)